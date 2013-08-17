بازگشت پرستوهای عاشق به میهن/چشمان اشک آلود روایتی از آزادگی

به گزارش خبرنگار مهر، اولین گروه آزادگان ایرانی روز 26 مرداد سال 69 در حالی وارد خاک ایران اسلامی شدند که دیگر مراد و مقتدای بزرگ و معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) در میان ما نبود و این ضایعه دردناک غم فراغ را برای اسرای عزیز دو چندان کرده بود.

مرز خسروی پذیرای نخستین گروه یک هزار نفری خسروی

نخستین گروه اسرای ایرانی یک هزار نفر بودند در حالی عصر چنین روزی (26 مرداد) از طریق مرز خسروی و با استقبال گرم همرزمان و اقشار مختلف مردم وارد کشورمان شدند تا اولین گام مبادله اسرا میان دو کشور ایران و عراق که هشت سال با هم جنگیده بودند، برداشته شود.

در این روز اشک ها و لبخندها با هم عجین شده بود تا انتظار یعقوبیان را به وصال یوسف ها پیوند دهند و در این میان چه دیدنی بود سجده شکری که آزدگان با ورود به کشور بر خاک میهن در مرز خسروی به جای آوردند و چه زیبا بود تجسم حضور فرزندان وطن در آغوش سرزمینی که غیرتش آوازه جهان و جهانیان شده بود.

آزادگان، نمونه بارز و بی بدیل ایثار و مقاومت هستند

استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر آزادگان را نمونه بارز و بی بدیل ایثار و مقاومت دانست و افزود: 26 مرداد سالروز بازگشت آزادگان شجاع به میهن اسلامی یاد آور روزی تاریخی و حماسه ساز در تقویم انقلاب اسلامی است که هرگز از اذهان پاک نخواهد شد.

عباس رهی، عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی را مدیون ایثارگران، جانبازان و آزادگانی دانست که همه هستی خود را وقف اعتلای اسلام و ایران کردند.

وی، با اشاره به اینکه بازگشت آزادگان قدرت ملت را ظاهر کرد، خاطر نشان ساخت: امروز، دشمن از دست اندازی به انقلاب مأیوس است، اما از دشمنی پشیمان نیست، ملت ما باید به هوش باشد، اولین وظیفه ما این است که کشورمان را از همه جهت قدرتمند کنیم.

آزادگان اسارت را مهار و آزاد به خدا نزدیک‌تر شدند

این مقام مسئول اظهار داشت: آزادگان در شرایط بین مرگ و زندگی در اسارت بودند. آنها با شرایطی مانند شرایط امامان معصوم(ع) ما که در زندان‌ها رو به ‏رو بودند و این شباهت سبب شد آنها از امامان خود الگوبرداری کنند و اسارت را به اسارت بگیرند.

وی گفت: آزادگان اسارت را مهار کردند و آزاد به خدا نزدیک‌تر شدند و قبل از اینکه جسمشان قوی باشد، فکرشان خلاق است.

رهی با بیان اینکه امروز که غرش گلوله‌ها در غرب و جنوب آرام گرفته و صدام به زباله‌دان تاریخ سپرده شده است افزود: ایران اسلامی به مدد ایستادگی و مقاومت ملت ولایتمدار کشورمان در اوج قله سرافرازی و بلندای عزت و مردانگی و شرف روزگار می‌گذراند و به عنوان کشوری اثرگذار در منطقه همچنان تحت لوای ولایت فقیه و رهبری‌های آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، بشارت دهنده حریت و ترویج اسلام ناب محمدی (ص) است.

آزادگان، متعلق به يك مقطع از تاريخ نيستند

استاندار سمنان با بیان اینکه آزادگان، متعلق به يك مقطع از تاريخ نيستند، بلكه همواره مانند روحي تازه و حيات بخش در همه اركان اين كشور و ملت جاري هستند افزود: چرا كه پيام و سيره آنها، فرياد سربلندي و شكوهمندي ملت ايران اسلامي است كه براي هميشه ماندگار است و در هر زمان و ميداني مي‌توان از آن بهره جست.

رهی با اشاره به اینکه امروزه همه برنامه های دولت جمهوری اسلامی، در خط قدرت بخشیدن به ایران اسلامی است، بیان کرد: آزادگان به عنوان عناصر ورزیده، امتحان داده، زجر کشیده و آبدیده که از میدان های خطر عبور کرده اند، جزو درخشنده ترین نگین های این مجموعه هستند.

وی ابراز داشت: آزادگان سرافراز اگر چه سالها به ظاهر اسیر رژیم بعث عراق بودند اما با استقامت و حفظ وحدت و توکل به خداوند و ایمان قوی توانستند سربازان این رژیم منفور را در برابر خود به زانو در آوردند.

استاندار سمنان تکریم و تعظیم ایثارگران راه خدا و آزادگان سرفراز را یک وظیفه بزرگ دینی و ملی دانست و تصریح کرد: این امر تنها نباید به یک روز محدود شود بلکه باید همواره مورد تجلیل قرار گیرند.

آزادگان با ايمان راسخ خود در برابر تمامي سختي ها ایستادند

امام جمعه موقت سمنان ضمن گراميداشت ياد و خاطره تمامي آزادگان ايران و جهان اسلام بويژه مرحوم حجت الاسلام سيدعلي اكبر ابوترابي سالروز ورود آزادگان سرافراز را به ميهن اسلامي گرامي داشت و گفت: 26 مرداد ماه سال1369، ايران اسلامي شاهد ورود آزادگان سرافراز و سربلندي بود كه پس از مدت ها اسارت در چنگال مخوف رژيم بعثي عراق، قدم به خاك ميهن خود گذاشتند.

حجت السلام محمدباقر عبدوس گفت: آزادگان كه با ايمان راسخ خود در برابر تمامي سختي ها، مشكلات و فشارهاي جسمي و روحي دشمنان ايستادند و با تاسي از حضرت سيدالشهدا(ع) تبديل به الگوهاي مقاومت، ايثار و استقامت شدند كه اين مقاومت ها دفاع از حيثيت انقلاب، اسلام و نشان از غيرت ايراني بوده است.

وی تصریح کرد: امروز سالروز بازگشت غرورآفرين مردان و زنان مجاهد و آزاده اي است كه به انتظار هموطنان خود پايان دادند و درخت شكيبايي خانواده هاي اين عزيزان در چنين روزي به بار نشست و وعده الهي محقق شد.

آزادگان پیام آوران انقلاب بودند

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه آزادگان در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، پیام آوران انقلاب بودند و غریبانه و مظلومانه در میان کینه توزی دشمنان و تلخ کامی دوران اسارت، صدای آزادی و استقلال وطن را سر دادند و در راه استقرار و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران تا پای جان ایستادند، افزود: این غیور مردان همان طور که در عرصه میدان جنگ دلیرانه از کیان خود دفاع کردند، در هنگامه اسارت نیز صبورانه مقاومت ورزیدند.

عبدوس گفت: آنچه در اردوگاه های رژیم بعث عراق بر اسیران سرفراز ایران گذشت و صبر و استقامت مظلومانه که مبتنی بر آموزه های اسلامی بود، جلوه عظیمی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در تثبیت ارزش های متعالی دینی و ملی در میان جوانان است و نمادی از درک و شعور ملتی بپا خاسته در برابر تجاوز واستکبار است.

وی ادامه داد: فراموش نکنیم با اخلاص‏ ترین و ارزشمندترین فرزندان یک ملت، کسانى هستند که در مواقع سختى، ایثار کرده و از آبروى کشور، استقلال و هویت ملى خویش دفاع مى‏کنند و اینها در ایران اسلامى، همان جوانان فداکارى هستند که با ایستادگى در مقابل دشمن، براى ملت خود افتخار و سربلندى به ارمغان آوردند.

۲۶ مردادماه بهار آزادی رادمردانی که حریت و سربلندی را به نمایش گذاشتند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز گفت: روز ۲۶ مرداد ماه بهار آزادی فرزندان سلحشور ملت قهرمان ايران و رادمردان شجاعی است كه حريت و سربلندی را به نمايش گذاشتند.

حجت الاسلام علی شکری گفت: آزادگان کشور، اين سروقامتان سرافراز و نستوه كه با تكيه بر ايمان و ارزش‌های معنوی، قله‌های بلند آزادی و آزادگی را فتح کردند و با مقاومت و پايمردی در برابر شعله‌های صبر و ايمان طعم تلخ شكست و ناكامی را بر دشمنان و حقارت و سرافكندگی را بر متجاوزان اين مرز و بوم چشاندند.

وی تصریح کرد: درسی كه نبايد هيچگاه از ياد مستكبران جهانی و حاميان رژيم بعثی عراق به ويژه آمريكای جنايتكار برود درس آزادگان کشور به آنها است.

آزادگان باصبر واستقامت خود گرفتار خواسته‏ های دشمن نشدند

عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با بیان اینکه این روز بهار آزادی فرزندان سلحشور ملت قهرمان ايران و رادمردان شجاعی است كه پس از سال‌ها مقاومت، پای به ميهن اسلامی نهاده و با بوسه بر خاك وطن عزيز، تربت شهيدان، مرقد منور امام راحل (ره) و بيعت باشكوه و تاريخی با وصی شايسته و صالح‌اش حضرت آيت الله العظمی خامنه‌ای عزيز، بار ديگر حريت و سربلندی آزادگان مقاوم را به نمايش گذاشتند.

شکری افزود: آزادگان دلير، پس از گذشت ۱۵ سال از آن روز حماسی، تمامی توان و همت خويش را در راه خدمت به انقلاب اسلامی، سازندگی و توسعه كشور به كارگرفته و سمبل پايداری ايران اسلامی هستند.

وی اظهار داشت: آزادگان با صبر و مقاومت بر تمام گرفتاری‏ها در مدت اسارت خود غلبه کردند و هرگز تسلیم خواسته‏ های دشمن نشدند.

وجود ارزشمند آزادگان سرمايه بي بديل استقامت است

دبیر ستاد ساماندهی شئون مذهبی استان سمنان وجود ارزشمند آزادگان را سرمايه بي بديل استقامت دانست و سالروز بازگشت غرور آفرينانه آزادگان سر افراز را فرصتي مغتنم براي ارج نهادن به فداكاري و جانفشاني هاي مخلصانه ايشان ذکرکرد.

وی تصریح کرد: امروز نیز عرصه‌های حضور آزادگان عزیز در سطوح مختلف بیانگر ظرفیت، استعداد و توانمندیهای بارز و برجسته ایست که فرزندان انقلاب اسلامی در سایه سار الطاف الهی و رهبری های حکیمانه ی مقام معظم رهبری "مد ظله العالی" و درک صحیح از الزامات مقاطع گوناگون انقلاب اسلامی از خود بروز می دهند، به گونه‌ای که این دانایی و توانایی در صحنه‌های سترگ و خطیر، نقش راهبردی و سرنوشت‌ساز خود را بویژه در صحنه شکوفایی علمی و سنگرهای مدیریتی و اجرایی کشور ایفا می کند.

روز بازگشت آزادگان، نقطه عطف غلبه حق بر باطل و لشگریان خدا بر جنود شیطان

رئيس بنياد شهيد شهرستان سمنان نیز با اشاره به اینکه در 26 مرداد سال 1369، نخستین گروه آزادگان به میهن اسلامی بازگشتند و ایران را از عطر حضور خود آکنده کردند، اظهار داشت: آن روز، یادآور خاطره شیرین بازگشت آزادگان به میهن اسلامی است.

علی اکبر رستگار تصریح کرد: روز بازگشت آزادگان، نقطه عطف غلبه حق بر باطل و لشگریان خدا بر جنود شیطان و در واقع نقطه پایانی بر ادعای پوچ آمریکا و ایادی اجیرشده او همچون صدام شد.

وی با بیان اینکه همزمان با سالروز ورود آزداگان سرافراز از 65 آزاده سمنان تجليل مي شود، اظهار کرد: در همين راستا در اين آيين تجليل، شماري از آزدگان شهرستان سمنان به بيان خاطرات روزهاي اسارت خواهند پرداخت.

رئيس بنياد شهيد شهرستان سمنان همچنين از برگزاري يادواره ي شهداي كارمند دولت در هفته دولت خبر داد و گفت: طرح برگزاري اين يادواره شهدا جهت برگزاري در هفته دولت به ستاد بزرگداشت اين هفته ارائه شده و احتمالأ در اين هفته برگزار خواهد شد.

رستگار همچنین اظهار کرد: برای برگزاری این یادواره به همراهی دستگاه های اجرایی شهرستان نیاز داریم که انتظار می رود مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان از همراهی در برگزاری این یادواره دریغ نکنند.

سختی‌ها نتوانست خللی در روحیه آزادگان ایجاد کند

رئيس بنياد شهيد شهرستان سمنان با بیان اینکه آزادگان درس آزادگی را از امام حسین(ع) آموختند و همه سختی‌ها نتوانست خللی در روحیه آنها ایجاد کند، تصریح کرد: آزادگان از روحیه بالای ایمانی برخوردار بودند و عشق به اسلام و انقلاب و عشق به امام و معنویت عاملی بود تا مقابل شکنجه‌های جسمی و روحی دشمن استقامت کنند و تمام سختی‌ها نتوانست هیچ خللی در روحیه آنان ایجاد کند.

رستگار افزود: زمان ورود آزادگان به وطن آن‏قدر شورآفرین بود که هیچ تقویمی نمی‌تواند شکوه آن روز را در خود ثبت کند.

وی گفت: آزادگان، با ايمان راسخ خود در برابر همه فشارهاي جسمي و روحي دشمنان ايستادند و روابط اجتماعي جامعه كوچك اردوگاهي خود را بر پايه اخلاق حسنه بنا نهادند و از شكنجه هاي مزدوران بعث هراسي به خود راه ندادند، آزادگان، صبورتر از سنگ صبور و راضي ترين كسان به قضاي الهي بودند، اينان سينه هايي فراخ تر از اقيانوس داشتند كه از همه جا و همه كس بريده و به خدا پيوسته بودند، آزاده ناميده شدند چون از قيد نفس و نفسيات رهايي يافته بودند.

باید از آزادگان درس مقاومت گرفت

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان نیز با بیان اینکه در 26 مرداد 1369، ميهن اسلامى، شاهد حضور کبوتران سبک‌بالي بود که پس از سال‌ها حضور در اسارتگاه‌ها، قدم به خاک پاک ميهن اسلامى مي‌گذاشت افزود: قاصدک آزادي در چنين روزى، پيام‌آور رهايي بود.

ایرج کارخایی با اشاره به اینکه اين کبوتران از بند رسته به آغوش گرم ملت خود برگشتند اظهار داشت: ميهن اسلامى، چراغاني بود و شعف و سروري وصف‌ناپذير از حضور اين رسولان انقلاب و جنگ، سراسر ايران را فرا گرفته بود. آزادگان به محض ورود، بر خاک وطن بوسه زدن؛ سرزميني که قدم به قدم آن با خون بهترين فرزندان اين ملت تطهير شده بود.

وی افزود: آنها توانستند در سال‌هاي زجر و شکنجه و درد و بيماري جسمى، روح و روان خود را حفظ کنند تا در بازگشت به ميهن، در صحنه‌هاي مختلف اجتماعى، سرمشق و نمونه‌اي براي همگان باشند، تا در دوران سازندگى، ملت ما پرصلابت‌تر و مقاوم‌تر با دشمنان خود روبه‌رو شوند و مشکلات‌ را با بردباري به منظور پيشرفت، ترقي و عظمت ايران اسلامي تحمل کنند.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان افزود: باید از آزادگان درس استقامت و پایداری گرفته تا مقابل مشکلات بتوانیم ایستادگی کنیم.

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گزارش از عصمت سالار