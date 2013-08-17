به گزارش خبرنگار مهر، روز 26 مردادماه یکی از روزهای خاطره‌انگیزی است که هرگز از دل مردم غیور و شهیدپرور ایران اسلامی پاک نمی‌شود. این روز یادآور بازگشت غرورآفرین مردان و زنان آزاده‌ای است که پس از تحمل سال‌ها شکنجه و دوری از عزیزان خویش، به وطن بازگشتند.

مردم ایران در این روز باشکوه شاهد بازگشت آزادگان سرافرازی بودند که پس از تحمل سال‌های سخت و مشقت‌بار دوران اسارت سرانجام قدم به خاک پاک میهن خود گذاشتند.

جانبازان و آزادگان و ایثارگران مشکلات و نیازهای بسیار زیادی دارند که لازم است تا مسئولان به خوبی این نیازها را ببینند و نهایت تلاش خود را برای حل مشکلات این قشر داشته باشند چرا که این افراد و خانواده‌هایشان حق بسیار بزرگی بر گردن مردم و کشور و نظام ما دارند.

هر چند مشکل اشتغال برای همه اقشار کشور وجود دارد ولی امید می‌رود که مسئولان تلاش بیشتری برای حل مشکل اشتغال خانواده‌های جانبازان و ایثارگران داشته باشند تا این افراد که عمر خود را برای این کشور گذاشته‌اند شرمنده خانواده خود نباشند.

مشکلات مربوط به درمان ایثارگران نیز یکی دیگر از مشکلات این افراد است که در سال‌های اخیر، تامین هزینه‌های درمانی خانواده‌های جانبازان و ایثارگران به دستگاه‌هایی که در آن شاغل هستند واگذار شده است و نارسایی‌هایی در این زمینه وجود دارد و این افراد خواستار رسیدگی بیشتر به این مشکلات هستند.

خدمات‌دهی به ایثارگران و خانواده آنها وظیفه همه مسئولان است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با بیان اینکه 26 مردادماه هیچ‌گاه از ذهن مردم ایران پاک نمی‌شود، اظهار داشت: این روز، روز بزرگی برای ملت ایران است و برگ زرینی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.

محمد حاجی‌زاده به خدمات متعدد ارائه شده در نقاط مختلف استان اشاره کرد و ادامه داد: همه تلاش خود را برای جلب رضایت بیشتر ایثارگران و جانبازان و خانواده‌های آنها به کار خواهیم گرفت تا رضایت آنها را فراهم سازیم.

وی ادامه داد: آزادگان آزادگی را در دنیا معنا کردند و افتخاراتی را ایجاد کردند که تا دنیا دنیا است، از یادها نخواهد رفت و بر همه مسئولان واجب است که هر کاری می‌توانند در این راستا انجام دهند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر بر لزوم افزایش سطح خدمات به ایثارگران تاکید کرد و افزود: پیگیری‌های بسیار زیادی صورت گرفته است که امیدواریم شاهد نتایج مطلوبی نیز باشیم.

وی خواستار طرح مشکلات و نیازهای ایثارگران در مجلس شد و افزود: همه مسئولان و مدیران باید خود را مسئول بدانند و از هیچ تلاشی برای کمک به ایثارگران دریغ نکنند.

اشتغال فرزندان ایثارگران دارای مدرک دانشگاهی/ پیگیری وضعیت درمانی

حاجی‌زاده در ارتباط با وضعیت اشتغال نیز بیان داشت: با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته تقریبا همه فرزندان شهدا مشغول به کار شده‌اند و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی به اشتغال فرزندان جانبازان و آزادگان نیز اشاره کرد و بیان داشت: تاکنون 630 نفر در سامانه ما ثبت‌نام کرده‌اند که 50 درصد دارای مدرک دیپلم یا پائین‌تر هستند و مجلس نیز تصویب کرده که ادارات دولتی اجازه استخدام افراد دیپلم و پائینتر را ندارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر تصریح کرد: همه تلاش خود را برای به‌کارگیری فرزندان ایثارگران که دارای مدرک فوق دیپلم و بالاتر هستند را به کار گرفته‌ایم و با جدیت این قضیه را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: مجوز به کارگیری 100 نفر را نیز از وزیر نفت گرفته‌ای که به صورت ویژه و بدون هیچ مشکلی در منطقه ویژه استخدام شوند ولی دولت جدید مصوبه اشتغال را لغو کرده است که امیدواریم این مشکل هر چه زودتر حل شود.

حاجی‌زاده در ارتباط با موضوع درمان و هزینه‌های ان نیز بیان داشت: در گذشته متولی امور درمان بنیاد شهید بود و هزینه‌ها پرداخت می‌شد ولی در حال حاضر با توجه به اینکه این مسئولیت به سایر ادارات واگذار شده است، خدمات درمانی و تامین هزینه توسط هر دستگاه با افراد شاغل پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها به جز سه دستگاه در این زمینه عملکرد مناسبی داشته‌اند و برای حل مشکل این سه دستگاه نیز پیگیری‌های لازم را کرده‌ایم و امیدواریم با حل مشکل این دستگاه‌ها شاهد حل مشکلات ایثارگران و جانبازان و آزادگان باشیم.

درخواست برای تسریع در پرداخت معوقات جانبازان و ایثارگران

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سربلند به کشور اظهار داشت: جلسات متعددی برای بررسی مشکلات آزادگان برگزار کرده‌ایم و باید به دنبال خروجی این نشست‌ها باشیم و این نشست‌ها حاصلی برای آنها داشته باشد.

حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد ادامه داد: همه مسئولان باید خود را برای ارائه خدمت به مردم مکلف بدانند و این یک تکلیف الهی است که عمل به آن می‌تواند ما عاقبت به خیر کرده و عدم توجه به آن ما را جهنمی می‌کند.

وی مهمترین پیروزی مسئولان را ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم دانست و گفت: خانواده‌های جانبازان و ایثارگران نیز کاری کمتر از ایثارگران نداشته‌اند و سختی‌های بسیار زیادی را متحمل شده‌اند و باید بیشترین کارها را انجام دهیم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بحث هزینه‌های درمانی تصریح کرد: در گذشته تنها بنیاد شهید متولی این کار بود چون با مراکز درمانی قرارداد داشت حتی در زمانی که پول نداشت هم بر اساس قرارداد، کار درمان و تامین هزینه‌های ایثارگران انجام می‌شد.

طرح برگشت 100 درصدی تامین هزینه‌های درمانی به بنیاد شهید

وی ادامه داد: اینکه به جای یکی سازمان، مسئولیت ارائه خدمات و تامین هزینه‌های درمانی بر عهده چندین دستگاه باشد می‌تواند موجب ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ایثارگران و جانبازان شود ولی مشکلاتی نیز گاها در برخی از دستگاه ایجاد می‌شود که باید با دریات و تلاش بیشتر مسئولان حل شود.

حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد تاکید کرد: طرح برگشت 100 درصدی تامین هزینه‌های درمانی به بنیاد شهید را تهیه کردیم که البته برخی افراد در مقابل آن مقاومت کردند که این طرح در مجلس مطرح نشود و این طرح به صورت دو فوریتی به مجلس رفت ولی دو فوریت آن رای نیاورد ولی به صورت عادی در مجلس مطرح است.

این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه در کشور با مشکل اشتغال روبرو هستیم و تا آنجایی که امکان داشته باشد پیگیری می‌کنیم و برای اشتغال فرزندان جانبازان و ایثارگران و آزادگان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.