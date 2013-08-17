دور جدید تمرین ملی پوشان وزنه برداری در تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، ملی پوشان وزنه برداری که برای سپری کردن یک اردوی 20 روزه راهی منطقه آزاد ارس شده بودند، پس از پایان این اردو دوباره به کمپ تیم‌های ملی برگشتند تا در فاصله 60 روز تا آغاز رقابتهای جهانی لهستان، تمرینات خود را در مجموعه ورزشی آزادی پیگیری کنند.



مجید عسکری (62 کیلوگرم)، جابر بهروزی و سجاد بهروزی (69 کیلوگرم)، رسول تقیان (77 کیلوگرم)، امین زارعی و علیرضا دهقان (94 کیلوگرم)، کیا قدمی، حامد مجیدی و محمدرضا براری (105 کیلوگرم) و بهادر مولایی و علیرضا سلیمانی (105+ کیلوگرم) نفراتی بودند که صبح امروز زیر نظر کورش باقری، سرمربی، جورج زالای و داریوش باقری مربیان تیم ملی تمرین کردند.



غایبان این تمرین هم سهراب مرادی و رشید شریفی بودند که به دلیل آسیب دیدگی نتوانستند تا پایان اردوی ارس در کنار دیگر ملی پوشان حضور داشته باشند. در این میان سهراب مرادی همزمان با تمرین صبح خود را به محل کمپ تیم‌های ملی رساند تا از بعدازظهر تمرینات خود را از بگیرد اما زمان دقیق بازگشت شریفی بستگی به نظر پزشکان دارد.



طبق برنامه ریزی کادر فنی، اعضای تیم ملی وزنه برداری پس از یک هفته تمرین در تهران، راهی بجنورد می‌شوند تا آخرین مرحله اردوی خارج از تهران خود را در خراسان شمالی برگزار کنند.



