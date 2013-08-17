افزايش 50 درصدي تنظيم قراردادها در دفاتر اسناد رسمي

به گزارش خبرگزاري مهر، احمد توسركاني در ديدار با اعضای هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی گفت: در بدو ورود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحول در حوزه سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی را به عنوان یک هدف مورد تأکید قرار داده و خوشبختانه در حال حاضر عملاً این تحول در حال وقوع می باشد.



وي افزود: با در نظر گرفتن این واقعیت که در عصر الکترونیکی شدن، مراجعین به ادارات، انجام امور به شیوه سنتی و با تأخیر را نمی پذیرند و طولانی شدن روند ارائه خدمات، سبب ایجاد نارضایتی و نتایج نامطلوبی از جمله فساد و تحمیل هزینه های اضافی در جامعه می شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با آسیب شناسی روند اجرایی امور و فرآیندهای خدمت رسانی در حوزه های سردفتری ازدواج و طلاق و سردفتری اسناد رسمی و همچنین ارائه ی خدمات عمومی ثبتی، اصلاح شیوه ها را در دستور اقدام قرار داده است.



وی افزود: در حوزه سردفتری ازدواج و طلاق، اقدامات مهمی از جمله تحت شبکه قرار گرفتن و ورود اطلاعات سردفتران ازدواج و طلاق کل کشور به سامانه و ایجاد بانک اطلاعاتی انجام گردیده که آثار بسیار ارزشمندی به همراه داشته است و البته در راستای بهبود وضعیت ساختاری و تشکیلات سران دفاتر ازدواج و طلاق نیز نیاز به توسعه و بروز رسانی، محسوس بوده و در این رابطه اقدامات مقدماتی انجام شده و طرح اصلاح ساختار دفاتر مذکور برای بررسی به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده و در صورت تصویب بخش زیادی از مشکلات ساختاری دفاتر ازدواج و طلاق برطرف خواهد گردید.



رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به مشکل کندی سرعت و قطعی در برقراری ارتباط اینترنتی دفترخانه ها با بانک های اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به زیرساختهای کشور می باشد که در جهت رفع این مشکل مذاکرات گسترده ای با وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات انجام گردیده و توافق نامه ای مبنی بر یک شبکه ارتباطی ویژه در سطح کشور در جهت ایجاد ارتباط سریع و ایمن بین دفترخانه ها و سازمان ثبت صورت گرفته است و علاوه بر آن با اجرایی شدن شبکه اینترانت ملی محدودیت ها و مشکلات خطوط تا حد زیادی برطرف خواهد شد.



تویسرکانی در ادامه به مشکلات موجود در ایجاد و ساماندهی بانک جامع اطلاعات املاک در بعضی استان ها به دلیل عدم ورود کامل اطلاعات در دهه های گذشته اشاره نمود و گفت: با بروز رسانی بخشی از بانک املاک می توان ضمن ایجاد دسترسی سردفتران اسناد رسمی به بانک اطلاعات املاک، انجام استعلام از واحدهای ثبتی را حذف و پاسخگویی به مراجعین را به صورت مستقیم و برخط انجام داد.



وی افزود: در زمینه ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی و حذف اوراق یک برگی و نیم برگی بیش از هزار ساعت کار حقوقی و فنی صورت گرفته است و فرم ثبت انواع قراردادها جهت تسهیل کار سردفتران ایجاد گردیده که علاوه بر کاهش هزینه ها سبب هماهنگی و ایجاد وحدت رویه می گردد.



تویسرکانی گفت: یکی از دغدغه های سردفتران ازدواج و طلاق احراز اصالت مدارک تأیید شده توسط مراجعین بود که اکنون با اتصال بانک اطلاعات هویتی افراد به صورت سیستمی و در هنگام ورود مشخصات، اطلاعات هویتی اشخاص، راستی آزمـایی شـده و در صورت جعلـی بودن از ادامه روند ثبت واقعه ازدواج یا طلاق جلوگیری به عمل می آید.



وی همچنین با اشاره به افزایش ازدواج های موقت و در راستای ساماندهی موارد مرتبط، از مقدمات تنظیم آیین نامه قانون حمایت خانواده خبر داد و افـزود: بخشی از آیین نامه در خصوص نحوه ازدواج های موقت می باشد که با تصویب آن بخشی از مسایل و مشکلات موجود حل خواهد گردید.



معاون قوه قضائیه، هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ایجاد شرایط مناسب جهت فعالیت افرادی که دلسوزانه در جهت خدمت به مردم تلاش می کنند دانست و گفت: در ثبت نوین افرادی که به دنبال ایجاد فساد اداری و انجام امور غیرسالم هستند، جایگاهی ندارند.



تویسرکانی تسریع و تسهیل در انجام امور را باعث اقبال عمومی به فعالیت های ثبتی دانست و افزود: از سال 88 و ابتدای ورود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معرفی فعالیت های ثبت اسناد و املاک به مردم شریف ایران و شفاف سازی و تسهیل در انجام امور با جدیت در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا میزان تنظیم قراردادها در دفاتر اسناد رسمی از 16 میلیون قرارداد به بیش از 25 میلیون قرارداد در سال 91 افزایش داشته که بدون شک با ادامه تحول گرایی و حرکت به سمت فن آوری های نوین و با افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش خدمات ثبتی می توان این رقم را به بیش از دو برابر نیز افزایش داد.



رئیس سـازمـان ثبت اسناد و امـلاک کشور افـزود: مـا به شکل جدی مدافع خدمت رسانی سریع و آسان می باشیم و تحقق این امـر باعث افزایش ثبت رسمـی معـاملات و کـاهش مشکلات ناشـی از ثبت عادی می گردد.