مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارزیابی خودش از عملکرد تراکتورسازی در پنج هفته ابتدایی لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: وقتی کارمان را شروع کردیم شاید مشکلات خیلی بیشتر بود. برخی بازیکنان دیر به تیم ملحق شدند و برای هماهنگی زمان خوبی نداشتیم. در روزهای اول چه در بخش حمله و چه دفاع ناهماهنگ بودیم. عدم آمادگی بدنی بچهها هم دلیلی بود که نتوانیم خوب کار کنیم. ولی رفته رفته مشکلات را کمتر کردیم و از این مرحله گذشتیم.
وی افزود: از نظر دفاعی بهتر شدیم و هماهنگتر عمل کردیم. در مجموع باید بگویم که کسب 8 امتیاز در 5 بازی شاید راضی کننده نباشد ولی برای شروع چندان هم بد نیست. ما یک مقدار مشکلاتی داشتیم که با در نظر گرفتن همه این مسایل این امتیاز بد نیست.
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز تصریح کرد: به طور کلی یک تیم وقتی شرایط خوبی دارد که بتواند در هر بازی 2 امتیاز کسب کند. در واقع ما باید در هفته پنجم 10 امتیاز کسب میکردیم ولی در حال حاضر 8 امتیاز داریم و 2 امتیاز عقب هستیم. این دو امتیاز با توجه به این که ما 3 بازی سنگین را بیرون از خانه برگزار کردیم قابل جبران است.
جلالی در خصوص مصاحبهها و چالشهای حاشیهای اخیر علی کریمی در رسانهها تاکید کرد: ما موضوعاتی را که در رسانهها مطرح میشود و مربوط به تیم است را به هر حال مد نظر قرار میدهیم ولی برخی مسایل شخصی هستند و تا وقتی علی کریمی نخواهدف من در این باره ورود نمیکنم. این موضوع شخصی است و اگر کریمی میخواهد خودش باید پیشقدم بشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نگران مسایل حاشیهای برای علی کریمی و تبعات آن برای تیم تراکتورسازی نیستید؟، یادآور شد: باید ببینیم که آیا این موضوع به تیم لطمه خواهد زد یا خیر؟ اگر اینگونه باشد که باید وارد شد. با این حال باید ببینیم که آیا خودش موافق این است که در خصوص مسایل اخیر با یکدیگر صحبت کنیم یا خیر؟
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز درباره بازیکنان جدید خارجی این تیم نیز اگفت: هنوز در این باره خبر تازهای نیست و فقط گزینههایی مد نظر هستند که نمیتواند آنها را بازیکن تیم دانست.
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