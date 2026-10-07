له گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سجاد سرافراز شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک با مدیرعامل و مدیران ارشد گروه رسانه‌ای مهر، ضمن تأکید بر لزوم عبور از نگاه‌های سنتی در حکمرانی فرهنگی، اظهار کرد: برای حل چالش‌های اجتماعی، نیازمند «روایت‌ گری هوشمندانه» و تعامل مستمر با رسانه‌های جریان‌ساز هستیم.

حجت‌الاسلام سرافراز با اشاره به لزوم شناخت دقیق مسائل استان افزود: مسائل فرهنگی و اجتماعی گیلان فراتر از دایره فعالیت‌های سنتی است و برای دستیابی به راهکارهای عملیاتی، باید از ظرفیت‌های موجود به شکل هدفمند استفاده کرد.

عبور از نگاه سنتی به جامعه مخاطب

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه مخاطبان این سازمان محدود به جامعه مسجدی نیستند، گفت: امروز برای حضور فعال در زیست‌بوم‌های اجتماعی همچون پارک‌ها و مراکز عمومی، نیازمند برنامه‌ریزی متناسب با دغدغه‌های روز جامعه هستیم. وی افزود: حوزه گردشگری گیلان یکی از میدان‌های اصلی نبرد فرهنگی است که باید با دقت مورد رصد و برنامه‌ریزی قرار گیرد.

بازنمایی هویت گیلان؛ از «میرزا» تا نسل جوان

حجت‌الاسلام سرافراز با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی گیلان افزود: گیلان استانی سلحشور با پشتوانه‌ای همچون نهضت جنگل و مفاخری نظیر میرزا کوچک‌خان است.

وی تصریح کرد: ما باید با روایت‌گری درست، این مفاخر را به نسل جوان پیوند بزنیم. یکی از دغدغه‌های مردم گیلان، نحوه بازنمایی هویت استان است و رسانه‌ها می‌توانند با اصلاح تصویرسازی‌ها و برجسته‌سازی توانمندی‌های واقعی، نقش کلیدی ایفا کنند.

هم‌افزایی رسانه‌ای؛ موتور محرک مطالبه‌گری

وی با استقبال از رویکرد خبرگزاری مهر در پرداختن به دغدغه‌های مردم گیلان، بر اهمیت «مطالبه‌گری» تأکید کرد و گفت: هیچ نهادی به‌تنهایی قادر به ایجاد تحول فرهنگی نیست. اگر مسئله‌ای به‌درستی طرح شود و به مطالبه عمومی تبدیل گردد، تمامی ارکان جامعه برای حل آن پای کار خواهند آمد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در پایان با اعلام آمادگی برای حمایت از فعالیت‌های رسانه‌ای در استان تصریح کرد: ما آماده‌ایم تمام فضاهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجود در سازمان را در اختیار جریان‌های فرهنگی و رسانه‌ای قرار دهیم.

وی همچنین با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک گیلان گفت: با توجه به همجواری با کشورهای همسایه، باید از ظرفیت فرهنگی استان برای انتقال پیام‌های انقلاب اسلامی فراتر از مرزهای جغرافیایی بهره برد.