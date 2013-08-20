شوراي هيئات مذهبي بازوان توانمند سازمان تبليغات اسلامي هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اماملو افزود: يکي از راهبردهاي سازمان تبليغات اسلامي ، نهادسازي غير دولتي است و اين نهادها کار ويژه ارتباط منسجم، دائمي و همبستگي هاي عاطفي و فکري و حتي عملي بين عناصر يک مجموعه فرهنگي را صورت بخشيده و نقش قابل توجهي در ظرفيت سازي فرهنگي دارند و در حضور شبکه اي جريان انقلاب اسلامي در عرصه فرهنگ و انتقال طبيعي و آسان دانش و تجربيات فرهنگي ديني اعضا به يکديگر و حمايت جريان خودي از پايگاه خويش و شناخت و جذب استعدادها بسيار کارساز هستند .

وی اظهار داشت: اين نهاد به علت غيردولتي بودن توان اثربخشي در جامعه را به طور مستقيم بيش از نهادهاي دولتي را دارند و يکي از اين نهادهاي غير دولتي که سابقه سه دوره حضور در عرصه فرهنگ ديني جامعه جامعه را دارد شوراي هيئات مذهبي است .

معاون فرهنگي، آموزشي و پژوهشي سازمان تبليغات اسلامي زنجان تشکلهاي ديني و هيئات مذهبي از جمله عناصر نيروهاي مستعد و داراي پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل هستند که رشد، بالندگي و پويايي آنها نيازمند تشکيلات مناسب، منسجم، مستحکم با هدف مشارکت، سازماندهي، ايجاد بستر و زمينه ساز حضور فعال و گسترده و در عين حال موثر مردمي در مسائل و پديده هاي فرهنگي و اجتماعي کشور است .

اماملو گفت: امسال نيز انتخابات چهارمين دوره شوراي هيئات مذهبي استان زنجان از تاريخ سوم آبان ماه سالجاري به صورت سراسري برگزار مي شود و زمان ثبت نام داوطلبين دو ماه قبل از برگزاري انتخابات يعني از تاريخ 23 مردادماه لغايت سوم شهریورماه سالجاری است .

وی تاکید کرد: بررسي و تاييد صلاحيت داوطلبان عضويت در شورا به عهده ادارات تبليغات اسلامي شهرستانهاست و ستاد انتخابات مکلف است حداقل تا 15 روز قبل از برگزاري انتخابات اسامي داوطلبين صلاحيت دار را اعلام کند .

معاون فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی استان زنجان التزام عملي به ولايت فقيه، تابعيت جمهوري اسلامي ايران، مسلمان شيعه اثني عشري اهل بيت(ع)، داشتن گواهينامه آموزش مسئولين هيئات مذهبي و داشتن حداقل 5 سال سابقه هيئت و سه سال مسئول هيئت، عدم سوء سابقه کيفري، رعايت شئونات اسلامي در اجتماع و حسن شهرت با تشخيص استان، داشتن حداقل 25 سال سن و حداکثر 65 سال، متاهل بودن، عدم وابستگي به جريانات منحرف فکري، داراي سلامت روحي و حجمي، داشتن مدرک فوق ديپلم، سکونت در محدوده حوزه انتخابي خود، تکميل فرم تعهدکاري و عدم عضويت در کانون مداحان را از شرايط داوطلبين شوراي هيئات مذهبي عنوان کرد .