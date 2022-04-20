به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره انتخابات شورای هیأتهای مذهبی استان تهران برگزار میشود.
ششمین دوره انتخابات شورای هیأتهای مذهبی استان تهران در روز جمعه ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری در شعب اخذ رأی با حضور پررنگ و فعال رؤسای هیئتهای مذهبی استان تهران از ساعت ۸ الی ۱۸ برگزار میشود.
مسئولان هیأتهای مذهبی استان تهران میتوانند جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک شناسایی از ۴ لغایت ۱۰ اردیبهشت ماه به ادارات تبلیغات اسلامی استان تهران مراجعه نمایند.
داشتن مجوز هیئت از سازمان تبلیغات اسلامی، مدارک شناسایی معتبر، گواهی عدم سو پیشینه، متأهل بودن، دارا بودن کارت پایان خدمت، حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در شهر تهران و دیپلم در شهرستانها، داشتن سابقه سکونت ۵ سال در شهر تهران و ۳ سال در شهرستانها، همچنین داشتن حداقل ۳۰ و حداکثر ۶۰ سال سن در شهر تهران و حداقل ۲۵ و حداکثر ۶۵ سال سن در شهرستانها از شرایط ثبت نام کنندگان در این انتخابات میباشد.
تشکیل جلسات ماهانه، رصد و رسیدگی به مسائل و انتقال مشکلات هیأتها به سازمان، ارائه گزارش ماهانه از فعالیتها و بازرسیهای به عمل آمده، بهره برداری از ظرفیت هیأتها مذهبی جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی از جمله وظایف شورای هیأتهای مذهبی استان تهران میباشد.
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