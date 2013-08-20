درمان شکستی بیمار 65 ساله آبادانی با تزریق سیمان

محسن سرکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای درمان شکستگی مهره کمر این زن 65 ساله آبادانی از روش ورتبروپلاستی (تزریق سیمان) استفاده شد.



وی اظهار کرد: به دلیل کهولت سن و شرایط جسمانی بیمار یاد شده امکان بیهوش شدن برای انجام عمل جراحی وی نداشت. با توجه به مشکل بیمار برای قرار گرفتن در موقعیت بیهوشی، در حالت هوشیاری و با تزریق نوعی پودر مخصوص استخوان به نام «سیمان» در مهره شکسته وی، مراحل درمان انجام شد.



رئیس بیمارستان آیت الله طالقانی آبادان یادآور شد: انوشیروان نیک‌نژاد جراح متخصص مغز و اعصاب این عمل را با موفقیت به انجام رساند.



سرکاریان گفت: استفاده از روش تزریق سیمان در مهره های ستون فقرات علاوه بر حذف مشکلات ناشی از جراحی باز و بستری شدن طولانی، مدت دردهای ناشی از شکستگی را کوتاه می کند.



به گفته وی این روش در درمان شکستگی های ناشی از پوکی استخوان در سالمندان، سرطانهایی که مهره های ستون فقرات را درگیر کرده و تومورهای ستون فقرات، پرکاربرد است.

