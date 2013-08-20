به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس از ساعت 16 الی 18:30 عصر امروز سه‌شنبه در طبقه سیزدهم ساختمان شماره دو وزارت ورزش و جوانان به ریاست محمد صادق اکبری رئیس جدید هیات مدیره باشگاه برگزار شد.

در این نشست تمامی اعضای جدید هیات مدیره شامل؛ محمدصادق اکبری، محمد رویانیان، محمدحسن نامی، علی پروین و محمد جمشیدی حضور داشتند. همچنین بهروز منتقمی (قائم مقام باشگاه)، علیرضا اسماعیلی (معاونت فرهنگی)، امیدعلی پورحسن (معاونت ورزشی)، محمود سالارکیا (معاونت حقوقی)، حمید استیلی (رئیس آکادمی)، عبدالله تفرشی (مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری حامی پرسپولیس) و حسین قدوسی (مدیر روابط عمومی) نیز به دعوت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره باشگاه در این جلسه شرکت کردند.

در آغاز این جلسه و پس از تلاوت قرآن، رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برگزاری نشست هیات مدیره باشگاه و تقارن آن با معرفی سرپرست جدید وزارت ورزش و جوانان را مغتنم شمرده و گزارشی از جلسه خود با صالحی امیری سرپرست وزارت ورزش و جوانان را ارائه کرده و از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و همچنین معاونت حقوقی باشگاه خواستند تا نظرات و دیدگاه‌های خود و همچنین پیشنهادات مورد نظر برای خصوصی سازی پرسپولیس را در جلسه مطرح کنند و جمع‌بندی این نظرات را در اختیار وزارت ورزش و جوانان و رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس قرار گیرد.

نامی، پروین، رویانیان و جمشیدی به طور مفصل درباره خصوصی‌سازی پرسپولیس نظرات و دیدگاه‌های خود را بیان داشته و معاونت حقوقی باشگاه نیز درباره روند خصوصی‌سازی پرسپولیس و اقدامات انجام شده در سایه مذاکرات و مکاتبات با وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان خصوصی سازی و فرابورس را تشریح کرد.

در ادامه، قائم مقام، معاونان و مدیران باشگاه پرسپولیس گزارشی اجمالی از فعالیت‌های انجام شده در بخش‌های مختلف باشگاه را بیان کردند تا اعضای جدید هیات مدیره باشگاه اطلاعات کامل‌تری از کم و کیف فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های پیش رو قرار گیرند.

در همین ارتباط محمد رویانیان پیشنهاد داد در جلسات بعدی هیات مدیره باشگاه و در شش بخش؛ هزینه‌ها و درآمدها و تراز مالی، اقتصادی، فرهنگی و کانون هواداران و رسانه‌ای، انفورماتیک و IT، تیم‌های پایه و آکادمی و تیم بزرگسالان، مدیران مربوطه در جلسات هیات مدیره شرکت کرده و به طور تفصیلی در شش جلسه مختلف فعالیت‌های انجام شده و برنامه‌های مورد نظر خود را به اعضای جدید هیات مدیره گزارش کنند تا اطلاعات اعضای هیات مدیره نسبت به بخش‌های مختلف باشگاه و برنامه‌های انجام شده کامل‌تر شود.

در این نشست اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شبانه‌روزی محمد رویانیان، فعالیت‌های گسترده و انجام شده در باشگاه پرسپولیس را مثبت ارزیابی کرده و حمایت خود را از مدیریت باشگاه اعلام داشتند.

محمد صادق اکبری رئیس هیات مدیره باشگاه تاکید کرد: فعالیت‌های بسیار زیادی در باشگاه پرسپولیس انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد و اعضای هیات مدیره متفق‌القول ضمن تشکر از محمد رویانیان حمایت خود از ایشان را اعلام داشته و امیدوارند روند خوب تیم بزرگسالان ادامه یافته و تیم بزرگسالان پرسپولیس که ویترین باشگاه است به روزهای اوج خود بازگشته و دل هواداران را شاد کند.

اکبری از درایت کادر فنی، زحمات بازیکنان و حمایت همه جانبه هواداران تشکر کرده و تاکید کرد: پرسپولیس با قابلیت‌های بالای علی دایی و کلیه اعضای تیم و حمایت‌های هواداران می‌تواند فصل موفقی را به اتمام رسانده و هیات مدیره باشگاه نیز وظیفه خود می‌داند بستر لازم برای حل مشکلات و زمینه‌سازی برای موفقیت تیم را فراهم نماید

