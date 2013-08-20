روسیه 2.3 میلیارد روبل برای تقویت امنیت سایبری خود اختصاص داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشال بیزنس تایمز، روسیه با تشکیل واحد ویژه ای برای مبارزه با حملات هکرها امنیت سایبری خود را تقویت کرده است.

"آندری گریگوریف" رئیس مرکز مطالعات پیشرفته روسیه در گفتگو با شبکه رادیویی اخا ماسکوی می گوید: ارتش بر این باور است که اینترنت می تواند به عنوان تهدید جدید برای بروز جنگ باشد.

بر اساس این گزارش پیش بینی می شود که از زمان آغاز فعالیت این واحد ویژه، ارتش روسیه بر بیش از 700 پروژه نظارت داشته باشد و مسکو نیز در سال 2013 هزینه ای معادل 2.3 میلیارد روبل ( هر دلار معادل 32 روبل ) را برای این پروژه اختصاص می دهد.