آشا محرابی با "خط" به تلویزیون برگشت/ حضور در سریالی عرفانی

آشا محرابی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزویون که به تازگی به ایران بازگشته است درباره فعالیت‌های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: مدتی است بازی در مجموعه تلویزیونی "خط" به کارگردانی عباس رنجبر را آغاز کرده ام. در این سریال که قرار است پاییز از شبکه سوم سیما پخش شود در کنار هنرمندانی چون کامران تفتی، محمود پاک‌نیت، لیلا برخورداری، سیاوش طهمورث، فریبا جدی‌کار، ایمان صفا و ... حضور دارم.

بازیگر سریال "مرگ تدریجی یک رویا" ادامه داد: این مجموعه تلویزیونی توسط عباس رنجبر به نگارش در آمده است و مضمونی خانوادگی- اجتماعی دارد اما به زعم من از تمی عرفانی - انسانی نیز برخوردار است. در این سریال در نقش کاراکتر سوگند بازی می کنم.

وی درباره دوری اش از ایران توضیح داد: مدتی به دلیل حضور در دوره یکساله فیلمسازی در کانادا اقامت داشتم و از فضای بازیگری دور بودم اما بعد از بازگشتم به ایران علاوه بر حضور در مجموعه تلویزیونی "خط" پیشنهادهای تئاتری هم داشته‌ام که بعد از پایان تصویربرداری این سریال در اواخر شهریور ماه برای بازی در آنها تصمیم می گیرم.

در خلاصه داستان سریال "خط" آمده است: سیاوش (با بازی کامران تفتی) جوانی پرخاشجو که از خصایصی ناهنجار بی‌بهره نیست برای رسیدن به معشوق، پای در وادی ‏خودسازی می نهد. حاج رئوف(محمود پاک نیت) با اشرافیت بر احوال سیاوش، زمینه اهلیت او را فراهم می سازد. ‏‏هر گاه که سیاوش خود را مرد میدان نمی‌یابد، عشق سوگند (آشا محرابی) به سان تلنگر و نهیبی او را از ماندن بر حذر می‌دارد. چه آنکه در پایان کار، کار آزمودگی سیاوش، سوگند را در دایره عشق او ‏می کشاند. "خط"، قصه انسان شدن و انسان ماندن، سیاوش است.



جمال اجلالی، محسن افشانی، مجید جعفری، بهنام قربانی، مهدی چایانی، فرشاد فهیمی، آیلین دائمی، مهرانه به نهاد، مانا بهرامی، مجید لیاقت، سارا والیانی، حمید غلامی، صفرعلی کوهی، داوود مقدادی، کامران مقدادی و... دیگر بازیگران این سریال هستند. تا کنون بیش از نیمی از تصویربرداری سریال "خط" که از تولیدات شبکه سوم سیما است، گذشته و در حال حاضر گروه در بیمارستان سینا مشغول کار هستند.

عوامل این مجموعه تلویزیونی عبارتند از مدیر تصویر برداری: مصطفی احمدیان، صدابردار: حمید دژاکام، طراح گریم: مجید اسکندری، طراح صحنه و لباس: علی تابع امام، مدیر تولید: پیمان جعفری، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: رضا کشاورزی، تصویر برداری: ونداد احمدیان، مدیر تدارکات: سهراب دادگستر، مجریان گریم: مسعود رئیس الساداتی، مرضیه حق پرست، حمید کشی پور، مدیر صحنه: سعید همدانی، منشی صحنه: داریوش اسقایی، دستیاران کارگردان: جاوید یزدانی و رضاعزیزی، دستیار لباس: آرام موسوی، سپیده تقوایی، دستیاران صحنه: مهدی نجاتی و نوید احسنی، دستیاران نور و تصویر: ستار فاضلی، سعید خسروانی، مرتضی مرتضوی، محمد عسگری، دستیار صدا: اسفندیار راد، دستیاران تدارکات: عطالله مقدسی ماشالله ملکی، عکاس: امین رنجبر، مجری طرح : موسسه هنری صدف فیلم.

رنجبر بهار امسال سریال "بال‌های خیس" را روی آنتن شبكه یک داشت. آشا محرابی بازی در مجموعه های تلویزیونی"مسافرخانه سعادت"، "توی گوش سالمم زمزمه کن"، "تاوان"، "مرگ تدریجی یک رویا"، " آشپزباشی"، "قلب یخی"، "سرزمین کهن"، فیلم های سینمایی" بی‌خوابی" و "پاداش" و چندین فیلم تلویزیونی را در کارنامه دارد.

