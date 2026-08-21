به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله لک علیآبادی در سخنانی با اشاره به حواشی داوری دیدار خیبر خرمآباد و مس شهربابک، اظهار داشت: من در این موضوع بهعنوان عضو هیئترئیسه و سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس صحبت نمیکنم، بلکه بهعنوان نماینده مردم لرستان سخن میگویم. این مطالبه مردم و هواداران است و وظیفه دارم پیگیر مطالبات آنها باشم.
وی با تأکید بر اهمیت تمامی مسابقات لیگ برتر، افزود: ممکن است گفته شود این بازی، نخستین مسابقه لیگ است و اهمیت زیادی ندارد، اما هر امتیاز میتواند در پایان فصل سرنوشتساز باشد و هیچکس نمیتواند از امروز بگوید یک تصمیم یا یک امتیاز، در ماندن یا سقوط یک تیم تأثیری نخواهد داشت.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعداد بالای کارتهای صادرشده در این مسابقه، تصریح کرد: من نمیخواهم درباره شخص داور اظهارنظر کنم، اما وقتی در یک مسابقه تعداد زیادی کارت صادر و دو بازیکن نیز اخراج میشوند، باید همه صحنههای حساس مسابقه به طور دقیق و کارشناسی بررسی شود. صرف اینکه گفته شود داور کارت داده، پاسخ کافی نیست؛ باید مشخص شود هر تصمیم بر چه اساسی اتخاذ شده است.
لک علیآبادی با اشاره به خاطره تلخ فوتبال لرستان، گفت: ما تجربه تلخ گهر درود را فراموش نکردهایم و نمیخواهیم اتفاقات و تجربههای گذشته بار دیگر تکرار شود. اگر همان زمان حساسیت و پیگیری لازم وجود داشت، شاید امروز شرایط متفاوتی داشتیم.
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: از فدراسیون فوتبال، کمیته داوران، کمیته انضباطی و وزارت ورزش و جوانان میخواهم این موضوع را بادقت و سرعت بررسی کنند. اگر اشکالی وجود دارد، باید همان ابتدا مشخص و اصلاح شود، نه اینکه سالها بعد درباره آن صحبت شود.
لک علیآبادی همچنین با اشاره به میزبانی مسابقات در لرستان، اظهار داشت: مردم لرستان مردمی بافرهنگ و فوتبالدوست هستند و همواره بهترین میزبانی را داشتهاند، اما در مقابل شاهد جرایم مالی سنگین برای باشگاه خیبر نیز بودهایم که این مسئله برای مردم و هواداران قابل سؤال است.
وی تصریح کرد: این مطالبهگری به معنای دخالت در امور فنی داوری نیست. ما خواستار بررسی دقیق، کارشناسی و پاسخگویی سریع هستیم. تمام صحنههای حساس باید بازبینی شود و اگر ایرادی وجود دارد، برای جلوگیری از تکرار آن در ادامه مسابقات اقدام شود. عدالت و شفافیت در فوتبال، حق همه تیمها و هواداران است.
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