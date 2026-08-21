به گزارش خبرنگار مهر، شهر قم همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) حال و هوایی آمیخته با حزن و ارادت به خاندان عصمت و طهارت(ع) پیدا کرده و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و دیگر اماکن مذهبی استان میزبان هزاران نفر از عزادارانی بود که در سوگ شهادت امام یازدهم شیعیان به عزاداری پرداختند.



از نخستین ساعات این روز، صحن‌ها، شبستان‌ها و رواق‌های حرم مطهر بانوی کرامت شاهد حضور زائران و مجاوران بود که با حضور در بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) در مجالس سوگواری، سخنرانی، مرثیه‌خوانی و سینه‌زنی شرکت کردند.



در این آیین‌ها، مجالس عزاداری با محوریت تبیین سیره و شخصیت حضرت امام حسن عسکری(ع) برگزار شد و خطیبان و وعاظ حوزه علمیه قم با اشاره به شرایط دشوار دوران امامت آن حضرت، ابعاد مختلف زندگی فردی، اجتماعی و اخلاقی امام یازدهم(ع) را برای حاضران تشریح کردند.



سخنرانان همچنین با اشاره به فضای سخت سیاسی و اجتماعی حاکم بر دوران امامت حضرت امام حسن عسکری(ع)، صبر، استقامت، تدبیر و حفظ امید در میان پیروان اهل‌بیت(ع) را از ویژگی‌های برجسته آن حضرت برشمردند و بر ضرورت بهره‌گیری از سیره امام عسکری(ع) در مواجهه با مسائل و دشواری‌های جامعه تأکید کردند.



در کنار برنامه‌های حرم مطهر، حسینیه امام خمینی(ره) در دفتر مقام معظم رهبری، دفاتر مراجع عظام تقلید، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و امامزادگان شاخص استان قم نیز شاهد برگزاری مجالس سوگواری و آیین‌های ویژه سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) بود.



همزمان با حضور مردم قم، زائران و مسلمانانی از کشورهای مختلف نیز در آیین‌های سوگواری سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) حضور یافتند و شیعیان غیرایرانی در کنار مردم قم و زائران سایر استان‌ها به عزاداری و ابراز ارادت به خاندان عصمت و طهارت(ع) پرداختند.



مسجد جمکران میزبان عزاداران امام عسکری(ع) شد



در مسجد مقدس جمکران نیز همزمان با سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع)، برنامه‌های ویژه‌ای با حضور زائران و مجاوران این مسجد برگزار شد و بخش‌های مختلف این مکان مقدس میزبان عزادارانی بود که برای شرکت در آیین‌های سوگواری حضور یافته بودند.



این برنامه‌ها شامل سخنرانی، قرائت ادعیه و برگزاری مجالس عزاداری بود و صحن‌ها و شبستان‌های مسجد مقدس جمکران در طول این مناسبت شاهد حضور جمع زیادی از عاشقان و منتظران حضرت ولی‌عصر(عج) بود.



در شب گذشته نیز ویژه‌برنامه‌های شب شهادت پدر بزرگوار امام زمان (عج) در میعادگاه منتظران ظهور برگزار شد.



در بقاع متبرکه و امامزادگان شاخص استان قم نیز آیین‌های سوگواری برپا شد و مردم با حضور در این اماکن مذهبی، ضمن قرائت ادعیه و شرکت در مجالس عزاداری، شهادت امام یازدهم شیعیان را گرامی داشتند.



همچنین در نقاط مختلف شهر قم، به ویژه میادین اصلی و محدوده پیرامون حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران، موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی برپا شد و به پذیرایی و خدمت‌رسانی به عزاداران و زائران پرداختند.



در مصلای قدس قم و در قبل از برپایی نماز جمعه این هفته مراسم عزاداری شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام با حضور نمازگزاران جمعه قم برگزار شد.