پیروزی استقلال برابر بوریرام در دیدار رفت/ 90 دقیقه سخت تا نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 20:15 امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که در پایان شاگردان امیر قلعه نویی موفق شدند با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست دادند تا برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی منتظر نتیجه دیدار برگشت باشند.

در این دیدار که در حضور حدود 80 هزار تماشاگر و به قضاوت عبدالرحمان از قطر برگزار شد، شاگردان قلعه نویی در همان دقایق ابتدایی توسط خسرو حیدری(2) به گل دست پیدا کردند. حیدری که قصد داشت توپ را از جناح راست روی دروازه سانتر کند، توپش پس از برخورد به تیر دوم وارد دروازه تیم بوریرام شد تا هواداران استقلال از این گل زودهنگام خوشحال باشند. استقلال در دقیقه 10 هم می توانست توسط فرهاد مجیدی به گل دوم دست پیدا کند اما این بازیکن در موقعیتی ایده ال توپ را به بالای دروازه زد.

پس از این تیم مهمان که نشان داد تیمی منظم و با برنامه است نبض بازی را در اختیار گرفت و تا پایان نیمه اول صاحب توپ و زمین بود اما نتوانست موقعیت خطرناکی را روی دروازه استقلال ایجاد کند. با این حال بازیکنان بوریرام استقلال را در دقایق پایانی نیمه اول تحت فشار قرار دادند و با پاس های پرتعداد خود تلاش کردند به دروازه میزبان نزدیک شوند اما در رسیدن به این هدف ناموفق بودند تا در نهایت نیمه اول با پیروزی یک بر صفر آبی پوشان به پایان برسد.

در نیمه دوم این امیدواری وجود داشت که استقلال بتواند نمایش بهتری داشته باشد و بر تعداد گل های خود بیفزاید اما شاگردان قلعه نویی بجز برخی دقایق میانی این نیمه نتوانستند صاحب موقعیت های خوبی برای رسیدن به گل شوند. در مقابل این تیم بوریرام بود که موقعیت های خوبی را روی دروازه استقلال ایجاد کرد اما این موقعیت ها برای باز کردن دروازه تیم میزبان خیلی زهردار نبود.

استقلال در نیمه دوم می توانست توسط جی لوئید ساموئل و خسرو حیدری به گل برسد که ضربات محکم این دو بازیکن با فاصله ای اندک از کنار دروازه به بیرون رفت. بوریرام در 10 دقیقه پایانی این دیدار بر میزان حملات خود افزود و فشار زیادی را روی دروازه استقلال ایجاد کرد که ثمره اش زدن چندین ضربه کرنر پرتعداد توسط تیم تایلندی بود. این تیم در ثانیه های وقت اضافه هم می توانست به گل تساوی دست پیدا کند اما این اتفاق رخ نداد تا شاگردان قلعه نویی با پیروزی یک بر صفر به فکر بازی برگشت باشد.