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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۸

ابوعبیده: عملیات طوفان الاقصی یک شاهکار نظامی بود

ابوعبیده: عملیات طوفان الاقصی یک شاهکار نظامی بود

سخنگوی گردان های قسام با اشاره به شاهکار نظامی عملیات طوفان الاقصی خواهان باز شدن جبهه های جدید علیه دشمن صهیونیستی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، ابوعبیده سخنگوی گردان های قسام شاخه نظامی حماس تاکید کرد: سه سال از عملیات مقدس می گذرد؛ روزی که دستان مردان دکترین امنیتی اشغالگران را تا ابد نابود کرد. دیگر نه از بازدارندگی چیزی باقی مانده نه از هشدار و نه از پیروزی نهایی. درودی مملو از عزت و افتخار به قهرمانان و شهدای این عملیات مقدس از فرماندهان آن گرفته تا سربازان و ملت عظیم فلسطین می فرستیم.

وی اضافه کرد: ای مردم بزرگ غزه، بهای سنگینی پرداخت شد اما عملکرد شما بزرگ بود. نسل های آتی از شما به عنوان بزرگان و تغییر دهندگان چهره تاریخ و معادلات جهان، مدافعان شرافت امت و مقدسات آن در این نقطه جغرافیایی کوچک و محاصره شده یاد خواهند کرد؛ منطقه ای که وجدان آزادگان را بیدار و تمام کسانی که با اشغالگران تبانی کردند رسوا کرد.

ابوعبیده تصریح کرد: ۷ اکتبر یک شاهکار نظامی بود که دوست و دشمن به عظمت برنامه ریزی و اجرای آن و نبوغ فریب راهبردی استفاده شده در آن اعتراف دارند. نیروهای مقاومت از تمام فرصت ها برای ابداع در این عملیات از جمله خودشیفتگی نتانیاهو و غرور وی در دست کم گرفتن دشمن استفاده کردند.

وی گفت: فلسطین هرگز حامیان خود را به ویژه کسانی که خونشان را در این راه فدا کردند فراموش نخواهد کرد. هتک حرمت مسجد الاقصی و درد غزه باید باعث بیداری همگان شود. شجاعت و غیرت سودان و لیبی کمتر از یمن، لبنان، عراق و ایران نیست. وقتی همگان دیدند که پهپادهای ساده چه بلایی سر دشمن آورد اگر جبهه غرب نیز علیه آن گشوده شود چه خواهد شد؟

کد مطلب 6970630

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