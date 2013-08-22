در سوریه نیاز به توسل به زور داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، "لوران فابیوس" وزیر خارجه فرانسه بر لزوم توسل به زور در سوریه در صورت اثبات استفاده از سلاح شیمیایی در این کشور تاکید کرد.

وی که بدون ارائه مدرک و سندی و صرفا بر اساس اتهامات وارده از سوی مجموعه ای ازتروریست های تکفیری در سوریه سخن می گفت اظهار داشت: درصورتیکه دولت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده باشد لازم است که جامعه جهانی با زور به دولت سوریه پاسخ دهد، هرچند در حال حاضر صحبت از اعزام نیرو نیست.

وی در ادامه افزود: در صورتی که شورای امنیت هم نتواند در این خصوص تصمیم بگیرد باید دنبال راهی در خارج از شورای امنیت بود.

دولت سوریه استفاده از سلاح شیمیایی را تکذیب کرده و روسیه هم این اقدام اخیر را اقدامی هماهنگ از سوی کشورهای غربی خوانده و آن را اقدامی تحریک آمیز خوانده است.

همچنین وزیر خارجه کشورمان در تماس با همتای ترک خود گفته است استفاده از سلاح شیمیایی اگر صحت داشته باشد از سوی گروه های تکفیری صورت گرفته که از هیچ جنایتی دریغ نکرده اند.