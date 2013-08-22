کسب رتبه اول کشوری توسط دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی

حجت الاسلام محمد رضا شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: توسعه کمی و کیفی فعالیت های قرانی به سراسر استان و توجه بیشتر به شهرستان ها بویژه مناطق کمتر توسعه یافته و توجه ویژه به توسعه نهضت قران آموزی در سراسر استان از اقدامات صورت گرفته به شمار می آید.

وی ادامه داد: توجه ویژه به تربیت کادر متخصص قرآنی و واگذاری امور اجرایی فعالیت های قرآنی به مردم و استفاده از ظرفیت های مردمی ارزشمند با تاسیس 40 موسسه قرآنی و 150 خانه قرانی روستایی و همچنین برگزاری فعالیت های تبلیغی و ترویجی اعم از برگزاری محافل انس با قرآن، جشنواره های قرآنی کودک، نوجوان، جوان و خانواده و کرسی های تلاوت از شاخصه های گزینش استان به عنوان برترین استان فعال در حوزه قرانی بوده است.

حجت الاسلام شفیعی با اشاره به واگذاری امور اجرایی آموزش قرآن در استان مرکزی به موسسات و خانه های قرآنی در قالب برنامه ای اصولی و زیربنایی بیان داشت: واحد مدیریت دارالقرآنهای کریم استان مرکزی علی رغم واگذاری این امور به بخش خصوصی کار هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد این واحد ها را برعهده داشته و با تهیه ابلاغیه و ارسال دستورالعملها مراکز فوق را در مسیر انجام امور پشتیبانی می کند.

مسئول دارالقرآن های کریم سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی یادآور شد: تشکیل مجمع اساتید قرآنی استان به منظور استفاده از نطرات و تجارب ارزنده انها، برگزاری دوره های تربیت مدرس جهت تامین کادر اموزشی متخصص برای برگزاری دوره های تربیت معلم در استانف برگزاری دوره های تربیت معلم قرآن در رشته های مختلف برای تامین معلم قران موسسات آموزشی و خان های قرآن و تشکیل مجمع خیرن قرآنی از اولویتهای کاری مدیرت دارالقران های سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی در آینده است.