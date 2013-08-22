افشاگراسرار نظامی آمریکا از "اوباما" درخواست بخشش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، "بردلی منینگ" که اسرار نظامی آمریکا را در اختیار سایت "ویکی لیکس" قرار داده بود قصد دارد هفته آینده از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درخواست بخشش کند.

به گفته "دیوید کومز" وکیل بردلی مانینگ، این افشاگر آمریکایی قرار است هفته آینده با ارسال درخواستی شخصی از اوباما درخواست عفو ریاست جمهوری بکند.

وی گفت منینگ در این درخواست به اوباما خواهد گفت اگر شما درخواست عفو مرا رد کنید من تمام عمرم این موضوع را خواهم فهمید و به یاد خواهم داشت که بعضی وقت ها زندگی در یک جامعه آزاد هزینه های زیادی برای انسان دارد.

این نظامی آمریکایی هزاران سند از اسناد طبقه بندی شده ارتش آمریکا را در اختیار سایت افشاگر ویکی لیکس قرار داده بود.