آتش سوزی 15 هکتار از مراتع ییلاقی طزره دامغان را نابود کرد/وقوع دو آتش سوزی طی یک هفته

احمدعلی بهاور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آتش سوزی 15 هکتار از مراتع ییلاقی روستای طزره دامغان را نابود کرد اظهار داشت: در پی دریافت گزارش تلفنی از اهالی منطقه مبنی بر وقوع یک فقره آتش سوزی در مراتع ییلاقی این روستا مراتب به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و نسبت به اعزام نیروهای کمکی جهت اطفاء و مهار آتش به منطقه اقدام شد.

وی تصریح کرد: با اعزام نیروهای کمکی به همراه تجهیزات اطفاء حریق شامل بیل، شن کش، آتش کوب، سم پاش فرقونی و فلکس بک نسبت به مهار و خاموش کردن آتش اقدام شد.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان با بیان اینکه مهار و خاموش کردن آتش که از ساعت 14 روز پنج شنبه آغاز و تا ساعت 23:30 دقیقه شب گذشته ادامه داشت افزود: چهار اکیپ از پرسنل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان به همراه عوامل آتش نشانی از شهردیباج و معدن طزره در محل آتش سوزی حضور داشته و نسبت به مهار و خاموش کردن آتش اقدام کردند.

بهاور با بیان اینکه در پی این آتش سوزی 15 هکتار از مراتع ییلاقی روستای طزره دامغان در آتش سوخت، یادآور شد: 30 درخت ارس و بوته های مرتعی شامل گون، درمنه و درختچه زرشک دچار حریق شدند.

وی خاطرنشان ساخت: کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان ارزش خسارت وارده در پی وقوع این آتش سوزی را 11 میلیون ریال برآورد کردند.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان افزود: روستای طزره در 50 کیلومتری شمال شرقی دامغان واقع شده و از توابع بخش مرکزی این شهرستان بوده و از مراتع ییلاقی خوش آب و هوا محسوب می شود.

بهاور با بیان اینکه در طی یک هفته اخیر تا کنون دو آتش سوزی در مراتع ییلاقی دامغان بوقوع پیوسته است اظهار داشت: هفته گذشته نیز آتش سوزی در مراتع ییلاقی روستای بادله کوه دامغان به وقوع پیوست که دو هزار و 700 متر مربع از این مراتع در آتش سوخت.

وی تصریح کرد: به محض دریافت گزارش آتش سوزی در مراتع ییلاقی این روستا اکیپ اطفاء حریق به منطقه از سوی اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان دامغان اعزام و نسبت به اطفاء و مهار و خاموش کردن آتش اقدام شد.

وی اضافه کرد: بر اثر وقوع این آتش سوزی بیش از 152 میلیون ریال خسارت به مراتع ییلاقی روستای بادله کوه دامغان وارد شد.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان در خاتمه گفت: از عموم شهروندان می خواهیم در صورت بروز هر گونه حادثه، تخلف و تخریب درمراتع مراتب را با شماره تلفن گویای 09696 به صورت رایگان و یا با شماره تلفن 02325242240 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان گزارش کنند.