در فوتبال ایران همه به دنبال نتیجه هستند/ از نتیجه راضی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، انگین فیرات سرمربی تیم فوتبال سایپا پس از بازی مقابل مس کرمان در جمع خبرنگاران در خصوص این دیدار اظهار داشت: متاسفانه در فوتبال ایران همه به دنبال نتیجه هستند و خوشبختانه در دیدار امروز ما به نتیجه دلخواه خود رسیدیم، ما می‌توانستیم گل‌های بیشتری بزنیم ولی بازیکنان ما کم تجربه بودند.

وی با تاکید بر اینکه باید به تیم ما فرصت داد، خاطرنشان کرد: سایپا روند رو به رشدی دارد و باید این روند را ادامه دهد.

فیرات در خصوص مس کرمان گفت: مس تیم بسیار خوبی بود و در خط دفاع عملکرد قابل قبولی داتند ولی فوتبال همین است و در بعضی مواقع تک موقعیت‌ها تکلیف نتیجه را روشن می‌کند.

سرمربی سایپا در خصوص ادامه لیگ گفت: بازی‌های زیادی باقی مانده و نباید به این برد دلخوش باشیم.