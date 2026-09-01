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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

نجات کودک ۵ ساله از چاه ۵ متری در کرج

نجات کودک ۵ ساله از چاه ۵ متری در کرج

کرج _ رئیس اورژانس البرز گفت: کودک پنج ساله‌ای که در چاهی پنج متری در شهرک یاس کرج سقوط کرده بود، با تلاش امدادگران نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان البرز، اظهار کرد: این حادثه نیمه‌شب نهم شهریورماه به اورژانس اعلام شد و کارشناسان اورژانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در پی اعلام مأموریت سقوط یک کودک به داخل چاه فاضلاب، تیم اورژانس در محل حاضر شد و اقدامات لازم برای نجات و انتقال مصدوم را انجام داد.

مهدوی ادامه داد: این کودک با همکاری عوامل آتش‌نشانی و کمک کارشناسان اورژانس از داخل چاه خارج شد.

وی گفت: با توجه به شرایط مصدوم و ضرورت تسریع در روند امدادرسانی، کارشناسان اورژانس پس از خروج کودک، اقدامات درمانی اولیه را انجام دادند.

انتقال مصدوم به بیمارستان شهید مدنی

وی بیان کرد: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، فیکس و تثبیت مصدوم، کودک پنج ساله برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدنی منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز در پایان از تلاش به‌موقع کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی و اقدامات سازمان آتش‌نشانی در این عملیات قدردانی کرد.

کد مطلب 6934132

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