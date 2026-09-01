نجات کودک ۵ ساله از چاه ۵ متری در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مهدوی، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان البرز، اظهار کرد: این حادثه نیمه‌شب نهم شهریورماه به اورژانس اعلام شد و کارشناسان اورژانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در پی اعلام مأموریت سقوط یک کودک به داخل چاه فاضلاب، تیم اورژانس در محل حاضر شد و اقدامات لازم برای نجات و انتقال مصدوم را انجام داد.

مهدوی ادامه داد: این کودک با همکاری عوامل آتش‌نشانی و کمک کارشناسان اورژانس از داخل چاه خارج شد.

وی گفت: با توجه به شرایط مصدوم و ضرورت تسریع در روند امدادرسانی، کارشناسان اورژانس پس از خروج کودک، اقدامات درمانی اولیه را انجام دادند.

انتقال مصدوم به بیمارستان شهید مدنی

وی بیان کرد: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، فیکس و تثبیت مصدوم، کودک پنج ساله برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مدنی منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان البرز در پایان از تلاش به‌موقع کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی و اقدامات سازمان آتش‌نشانی در این عملیات قدردانی کرد.