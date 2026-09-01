به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه ETS در صفحه رسمی ثبتنام آزمون TOEFL iBT اعلام کرد که در راستای رعایت تغییر اخیر در مقررات وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) برگزاری آزمونهای TOEFL و GRE در ایران متوقف شده است.
این مؤسسه یادآور شد داوطلبانی که تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفتهاند، هزینه آزمون خود را پس خواهند گرفت و افرادی که درباره این موضوع سؤال دارند میتوانند با ایمیل رسمی بخش TOEFL تماس بگیرند.
به گزارش مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم صبح امروز در پاسخ به سوال مهر در خصوص تحریمهای جدید دانشگاهی علیه ایران و وضعیت آزمون های بین المللی مانند تافل گفت: هدف دشمن این است که با تحریمها کشور ما را وادار به تسلیم کند. انواع تحریمها را تا حالا آزمودهاند و تحریمهای علمی هم بیسابقه نیست.
وزیرعلوم ادامه داد: سالهاست که چند دانشگاه ما تحریم هستند، مقالات ما بازگشت میخورند و مقالاتی که با شناسه ایرانی در واقع ارائه میشود، بازگشت میخورند.
وی گفت: بسیار جالب است که صرفاً به دلیل ملیت و تابعیت ایرانی، اساساً اجازه ورود و شرکت در یک آزمون علمی و بینالمللی از فرد سلب میشود؛ اینها دیگر همان رفتارهای حجری است که خود آمریکا، آقای ترامپ، مدعی بود که من ایران را به عصر حجر برمیگردانم، ولی خودش دارد کاملاً رفتار حجری و متوحشانه انجام میدهد.
وی درباره راهکارهای جایگزین برای آزمونهای بینالمللی نیز گفت: سازمان سنجش که متولی مدیریت این آزمونهاست، در حال بررسی راهکارهای جایگزین است.
نظر شما