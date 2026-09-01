به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، اظهار کرد: خط‌کشی مناسب یکی از عوامل مؤثر در ارتقای ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی است و به‌ویژه در ساعات شب و شرایط نامساعد جوی، وضوح مسیر را برای رانندگان افزایش می‌دهد.

وی افزود: طی یک سال گذشته در مجموع یک‌هزار و ۳۸۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان البرز خط‌کشی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز ادامه داد: در آزادراه تهران-کرج-قزوین مجموعاً ۶۳۰ کیلومتر خط‌کشی در دو مرحله و در ۱۰ خط اجرا شده است.

اجرای ۴۲۰ کیلومتر خط‌کشی در محور کرج-چالوس

باقرجوان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محور کرج-چالوس گفت: در این محور نیز ۴۲۰ کیلومتر خط‌کشی در دو مرحله و در سه خط انجام شده است.

وی بیان کرد: در محور طالقان نیز ۱۵۰ کیلومتر و در محور ماهدشت-اشتهارد ۳۰۰ کیلومتر خط‌کشی در دو مرحله اجرا شده است.

۴۱۰ کیلومتر خط‌کشی در محورهای روستایی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز همچنین از اجرای ۴۱۰ کیلومتر خط‌کشی در محورهای روستایی استان خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای انجام شده است.

باقرجوان تأکید کرد: نگهداری و ارتقای مستمر زیرساخت‌های ایمنی راه‌ها از جمله خط‌کشی، روشنایی و تجهیزات ایمنی، از اولویت‌های راهداری استان البرز است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات مربوط به ارتقای ایمنی راه‌ها به‌صورت مستمر دنبال می‌شود تا شرایط ایمن‌تری برای تردد شهروندان و کاربران جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان فراهم شود.