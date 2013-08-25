به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه 2 شهریور ساعت 21:30 آخرین شب از اجرای کنسرت سیروان خسروی در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار شد که این کنسرت با تشویق‌ها و همخوانی های مردم و جوانان حاضر در سالن همراه شد.

با قرار گرفتن جوانان طرفدار این خواننده جوان در صندلی های برج میلاد، قبل از شروع کنسرت کلیپی با صحبت های سیروان خسروی پخش شد که او در آن از هیجان اجرا و انرژی های مخاطبان سخن گفته بود. اینکه "هیجان قبل از رفتن روی صحنه هیچ گاه از بین نمی‌رود" و یا "همیشه بعد از یک اجرای خوب تا مدت‌ها پر از انرژی هستم."

اعضای گروه حدود ساعت 10 روی سن آمده و در جایگاه‌های خود مستقر شدند. اولین قطعه با نواختن کیبورد آغاز شد و خسروی "دوست دارم زندگی رو" را خواند.

این قطعه که از سروده‌های زانیار خسروی است با همراهی هواداران بدین شکل آغاز شد:

"یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم می گه

ثانیه های تو داره میره

امروزو زندگی کن، فردا دیگه دیره



نم نمِ بارون، می زنه به کوچه و خیابون

یکی می خنده، یکی غمگینه

زندگی اینه، همه قشنگیش همینه"

خسروی بعد از اجرای این قطعه گفت: امشب اجرای آخر است. شما هم که جزو دسته ای بودید که از همه زودتر بلیت تهیه کردید. می خواهم ببینم آیا امشب می توان پرانرژی‌ترین اجرای این یک ماهه اخیر را رقم زد یا نه؟ این گفته با تشویق های جوانان همراه و باعث شد قطعه دوم را با اعضای گروه همخوانی کنند. این قطعه "نه نرو" نام داشت که شهاب رمضان و زانیار خسروی ملودی آن را ساخته اند و امیر ارجینی ترانه را سروده است.

بعد از اجرای قطعه دوم، سیروان خسروی با بیان اینکه از همین ابتدا مشخص است که امشب یک اجرای پر انرژی خواهد بود از یاشار خسروی نوازنده ساکسیفون خواست که در قطعه بعدی به گروه بپیوندد. وی همچنین از محمدرضا فروتن به عنوان یکی از مهمانان این کنسرت نام برد.

آهنگ چهارم شب پیش با نان "جاده" از آلبوم "جاده رویاها" بود که این چنین آغاز شد:

"مــــن

توي جاده آزادم

ديگه كسي رو آزار نميده

فـــريادم

صداي باد توي گوشم

اينو حس مي كنم

همه چي شده فراموشم"

از دیگر آهنگ هایی که با همخوانی جمعیت همراه شد "آهای بارون پاییزی" از آلبوم "جاده رویاها" بود و زمانیکه خواننده به این قسمت می رسید "آهای بارونه پاییزی کی گفته تو غم انگیزی/ تو داری خاطراتم رو تو ذهنه کوچه میریزی" مردم به جای او می خواندند.

خسروی بعد از پایان این قطعه شهاب رمضان آهنگساز آن را معرفی کرد و از حاضران خواست که او را تشویق کنند. او همچنین از میلاد درخشانی نوازنده عود دعوت کرد تا روی سن بیاید. درخشانی زمانی را به تک نوازی اختصاص داد.

این خواننده پاپ در این قسمت از کسانیکه به اجرای این کنسرت کمک کردند تشکر کرده و فرزاد فرزین، برادر کوچکترش زانیار خسروی که در بعضی از قطعات با او همکاری داشته و همچنین مادرش را به عنوان دیگر مهمانان کنسرت معرفی کرد.

اشکان آبرون کیبورد، یاشار خسروی ساکسیفون، میلاد درخشانی عود، حامد حمیدزاده گیتار بیس، کیان پورتراب گیتار آگوستیک، بردیا امیری درامز، نیما رمضان گیتار الکتریک و مهبد شفیع نژاد کیبورد، نوازندگان گروه بودند.

خسروی آهنگ دیگر خود با نام "ساعت 9" را اجرا کرد. وی همچنین در بخشی از کنسرت گفت: بگذارید از شما عکس بگیرم و بعد موبایل خود را درآورده و از جمعیت سالن عکس گرفت و دوباره آهنگ "دوست دارم زندگی رو" را خواند.

این آهنگ در نظرسنجی کنسرت با 67 درصد بیشترین رای را آورد و خسروی بعد از رای گیری به هواداران گفت: خدا را شکر. خود من هم این آهنگ را از همه بیشتر دوست دارم ولی این بار شما باید بخوانید که اجرا با این آهنگ تمام شد.