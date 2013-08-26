به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که هشتمین عنوان از مجموعه «مدیریت و فرهنگ» است که انتشارات ققنوس منتشر می‌کند، 4 بخش اصلی دارد که به ترتیب عبارت‌اند از: «مبانی نظری»، «آسیب‌شناسی نظام فرهنگی»،‌ «آسیب‌شناسی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی» و «سیاست‌‌ها، راهبردها و برنامه‌ها».

در این کتاب ضمن اذعان به ضرورت تدوین ده‌ها و بلکه صدها جلد کتاب درباره فرصت‌های فرهنگی و تمدنی ایران، این سوال مورد بررسی قرار می‌گیرد که اساسا نظام فرهنگی ایران با چه آسیب‌هایی مواجه است و راه حل‌های کاهش آسیب‌ها یا تبدیل آن‌ها به فرصت کدام است؟ بی‌شک ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای در حال گذار از جامعه سنتی به مدرن، با تضادها و تغییراتی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... مواجه است.

آسیب‌شناسی نظام فرهنگی در حقیقت نوعی عدم تعادل، بی‌انسجامی و ناکارآمدی در عرصه فرهنگی است که نظام فرهنگی را از دستیابی به توسعه و ارتقا باز می‌دارد. در تبیین مفهوم آسیب‌شناسی در این کتاب، از میان مفاهیم «مساله»، «آسیب»، «تهدید» و «بحران» به مفهوم «آسیب» اکتفا شده است، چون به نظر نگارنده کتاب، مجموعه چالش‌ها و تهدید‌های فرهنگی نظام، از سطح مساله عبور کرده، به سطح «آسیب» رسیده است. اما تا ظهور «بحران» راهی طولانی در پیش است.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

پویایی جوهر حرکت فرهنگی و عنصر بقای نظام فرهنگی است. باید توجه داشت که در اوضاع حاضر، ارزش‌ها و باورهای فرهنگی قدیم را نمی‌توان تبلیغ کرد، لذا ایجاد نوگرایی فرهنگی و اصلاح در فرهنگ ضروری است.

از لحاظ پویایی‌شناسی هیچ جامعه‌ای - چه ابتدایی، چه متمدن - از دگرگونی برکنار نیست، ولی برخی با سرعت بیش‌تری از جامعه‌های دگیر حرکت می‌کنند. جامعه‌های ایستا برخلاف جامعه‌‌های پویا بر اثر عوامل گوناگون تاریخی و جغرافیایی در جریان تولید اقتصادی و فرهنگی از تحول اساسی باز می‌مانند. چنین جوامعی رویه‌ای ثابت دارند و سنت‌ها با قهر و غلبه تام بر مردم حکومت می‌کنند.

تغییر درونی، علت نوآوری و تغییر فیزیکی است. پویایی فرهنگی را می‌توان به هر زبانی بیان کرد. مهم‌ترین ثمره پویایی تحول‌پذیری است، زیرا حرکت درونی هر موجودی را تحول‌پذیری گویند. متعاقبا لازمه تحول حرکت است، لذا حرکت جوهر نظام طبیعت و تحول است. در جوامع بشری زمانی می‌توان از پویایی فرهنگی سخن گفت که آن را در فرایند اجتماعی مبتنی بر بینش، آرمان‌ها و اهداف جامعه جستجو کرد. پویایی در به فعلیت درآوردن توانمندی‌های انسانی و امکانات طبیعی در جهت تکامل فرد و جامعه‌ گسترده‌ای پیچیده است.

این کتاب با 343 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 13 هزار تومان منتشر شده است.