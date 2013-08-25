به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش چاوشی راد بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری هواپیمایی آسمان منطقه جنوب در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص ادامه همکاری این شرکت با فدراسیون فوتبال، گفت: آسمان به تمامی تعهدات خود در خصوص راه اندازی هواپیمای خصوصی تیم ملی فوتبال عمل کرده است.

وی تصریح کرد: قرارداد ما با فدراسیون فوتبال تا زمان پایان مسابقات مقدماتی جام جهانی بوده است.

مدیر کل روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان افزود: بخش حقوقی شرکت هواپیمایی آسمان در حال بررسی ادامه این همکاری برای حضور تیم ملی فوتبال در برزیل است.

چاوشی راد در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، در خصوص توانایی شرکت آسمان در برقراری پرواز از تهران به برزیل، گفت: در این خصوص مشکل خاصی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: هواپیماهای ایرباس 340 شرکت آسمان توانایی پرواز به سمت برزیل را دارد چراکه این هواپیما در مسیر رفت و برگشت از برزیل احتیاجی به سوخت گیری نخواهد داشت.

مدیر کل روابط عمومی شرکت هواپیمایی آسمان، گفت: همکاری ما با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به بررسی و تحقیق بخش حقوقی بستگی دارد.