به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب‌الدین عزیزی خادم که علاوه بر ریاست شواری عالی راهبردی فدراسیون فوتبال، یکی از اعضای هیات رئیسه فدراسیون هم هست، این روزها به یکی از منتقدان علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال تبدیل شده است.

او در آخرین اقدام خود، ضمن استعفا از سمت ریاست شواری راهبردی فدراسیون فوتبال، در بخشی از دلایل استعفایش که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است، خطاب به علی کفاشیان می‌گوید: «ضمن ابراز خوشوقتی از همکاری با آن فدراسیون معظم و جنابعالی و همکاران خدوم و تشکر از جنابعالی به خاطر واسپاری ماموریت‌های چند به اینجانب، به استحضار می‌رساند که به دلیل فقدان اراده مدیریتی لازم در حمایت و پیشبرد برنامه‌ها و اهداف شورای عالی راهبردی فدراسیون فوتبال، از سمت ریاست شورای یاد شده، استعفا می‌نمایم و لازم می‌دانم به منظور تنویر اذهان مدیران ارشد ورزش کشور و هیات رئیسه محترم فدراسیون و افکار عمومی، نکاتی چند را به اجمال به آگاهی برسانم تا با نگاهی آسیب شناسانه، برای رفع تنگناها و مشکلات مزمن در مدیریت کلان فوتبال کشور، اقداماتی عاجل و مساعی مدبرانه، صورت گیرد.

1- ایده تاسیس شورای عالی راهبردی تدوین چشم انداز و برنامه استراتژیک برای توسعه فوتبال ایران، متناظر با سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و دیگر اسناد بالادستی، توسط اینجانب به جنابعالی، تقدیم شد که مورد موافقت جنابعالی و دیگر اعضای هیات رئیسه واقع شد و ماموریت تاسیس و راهبری این شورا طی حکمی در تاریخ به اینجانب واگذار گردید.

2- بلافاصله پس از مرحله یاد شده، اینجانب ضمن مذاکره و جلسات کارشناسی با اهل فن و متخصصان دانشگاهی و نخبگان فوتبال و مدیران باتجربه و ارشد ورزش کشور و اصحاب رسانه‌ها، مسیرهای علمی و قانونی تاسیس شورای یاد شده را تدوین و با جلب حمایت و همراهی و پشتیبانی وزیر محترم ورزش و جوانان وقت و معاونان محترم وزارتخانه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (فراکسیون ورزش و تنی چند از روسای محترم کمیسیون ها) جلسات هماهنگی برگزار و تمهیدات لازم فراهم آمد.

از جمله آنکه بودجه راه اندازی (چند صد میلیون تومانی) دبیرخانه شورا، تامین و محلی مناسب برای دفتر دبیرخانه در مجموعه ورزشی انقلاب که در بهترین موقعیت شهر تهران قرار گرفته است، به همراه تجهیزات لازم برای راه اندازی دبیرخانه شورا با تلاش‌های شخصی و پیگیری‌های مستمر اینجانب فراهم آمد که این همه به مجموعه دارایی های مادی ومعنوی فدراسیون افزوده شد.

3- مراسم افتتاحیه رسمی دبیرخانه شورای عالی راهبردی فوتبال با مساعی همکاران و پیگیری اینجانب با حضور اصحاب رسانه ها، اعضای محترم هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، نخبگان و پیشکسوتان فوتبال در تاریخ 92.3.12 برگزار گردید و وب سایت رسمی در قالب پرتال و با امکان برگزاری جلسات مجازی نیز طراحی و نصب گردید.

4- اما تشکیل جلسات شورای راهبردی و انجام ماموریت‌های ذاتی، منوط به صدور احکام اعضای شورا بود که اینجانب به دلیل رعایت حرمت رئیس فدراسیون و پاسداشت اعتماد جنابعالی، شخصیت‌های حقوقی وحقیقی چندی را که شایستگی های لازم برای این مامورت داشتند را در تاریخ های 91.10.25 و 91.11.2 به حضور شما پیشنهاد نمودم و در انتظار بودم تا جنابعالی با رعایت صلاحدیدها و موازین اداری این احکام را صادر کنید.

اما با کمال تاسف و با توجه به مذاکرات و مکاتبات و پیگیری های مستمر در طول شش ماه گذشته هیچ اقدامی در فدراسیون فوتبال صورت نپذیرفت و بر اینجانب معلوم گشت که اراده مدیریتی لازم برای انجام این مهم وجود ندارد و پیگیری های رسمی اینجانب با کارشکنی‌ها و تاخیر و تعلل‌های عامدانه مواجه شده و عملاً تمامی ایده‌ها و تلاش‌ها و همفکری‌ها و مساعی جملیه‌ای که به عنوان سرمایه اجتماعی، سخاوتمندانه در اختیار فدراسیون فوتبال قرار گرفته بود، مورد اتلاف و بی‌مهری واقع شد.

5- اینجانب با توجه به راهیابی غرور آفرین تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی و ضرورت تدوین یک برنامه علمی- راهبردی، بر اساس یک گفتمان نوین مدبرانه برای جهانی شدن فوتبال، تلاش مادی و معنوی و فکری و مدیریتی فراوانی را به کار بردم تا با مشارکت و همگرایی همه علاقه مندان عرصه فوتبال، زمینه‌های حقوقی مالی و تدارکاتی، علمی، پژوهشی، رسانه‌ای و تبلیغاتی و اجتماعی را برای توسعه فوتبال ایران بر اساس استانداردهای جهانی و در خور مطالبات به حق مردم شریف و فوتبال دوست ایران از مسیر شورای راهبردی فوتبال و تاسیس پژوهشکده علمی و ساماندهی بانک اطلاعات علمی به عنوان منبع تغذیه کننده اتاق فکر فوتبال ملی در عرصه‌های جهانی به انجام برسانم که متاسفانه به این نتیجه رسیدم که به دلیل نوع نگرش فدراسیون و غلبه نگاه سنتی، روزمره، غیرمشارکت جویانه و با ترجیح مصالح شخصی بر منافع ملی دارد، حضور اینجانب در این سنگر برای اجرای ماموریت محوله، با سنگ اندازی و تعلل و تاخیر و کارشکنی روبرو گردیده است.

لذا به منظور برطرف ساختن بهانه‌ها و علاقه وافری که به حرکت تکاملی - توسعه ای فوتبال کشور دارم، از این سمت استعفا می‌دهم، تا با انتخاب سکانداری همسو با جنابعالی، این ماموریت مهم برای توسعه فوتبال کشور که نزدیک به یکسال برای ثمربخشی این نهال زحمات فراوانی متقبل شده ام به سر منزل مقصود برسد.

بدیهی است، اینجانب همچنان برای موفقیت فدراسیون فوتبال و شورای عالی راهبردی، همه تلاش خود را به کار خواهم گرفت، تا زنجیره پیروزی های تیم ملی و زیرساخت های فوتبال کشور، مداوم و مستمر باشد.

امید است قبول استعفای اینجانب، موجبات تسهیل در مدیریت این نهاد راهبردی شود.

در پایان آرزومندم، گفتمان برنامه محور و تصمیم سازی بر اساس عقلانیت جمعی و با رویکرد علمی مشارکت پذیر و عدالت گرای در فوتبال کشور نهادینه شود و روزمرگی و برنامه گریزی و حاشیه پردازی‌های غیرمسئولانه از فدراسیون فوتبال کشور رخت بربندد».