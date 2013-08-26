فرح والی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از اجراي طرح مدارس مروج سلامت را ايجاد مدرسه سالم و بهداشتي عنوان کرد و گفت: اين طرح در سطح مدارس شهري و روستايي استان با مشاركت و همكاري بين بخشي دانشگاه علوم پزشكي و آموزش و پرورش لرستان اجرا شده است.

وي هدف از اجراي طرح مدارس مروج سلامت را رعايت مسائل مختلف بهداشتي در تمام فعاليتهاي مدارس ذكر كرد و بيان داشت: در قالب این طرح همه مديران، پرسنل و دانش آموزان با مفاهيم و نكات بهداشتي آشنا مي‌شوند و آنها را بكار مي بندند.

كارشناس مسئول بهداشت مدارس استان لرستان ادامه داد: در مدارس مروج سلامت با حضور فعال مديران، اوليا، مربيان و دانش آموزان همه خدمات بهداشتي اعم از بهبود سرويس هاي بهداشتي مدارس و ساير مسائل و همچنین وضعيت تغذيه دانش آموزان مورد توجه قرار می‌گیرد.

والیزاده به ارزیابی روند اجرای این طرح از سال 89 تاکنون در مدارس استان پرداخت و بیان داشت: در ارزیابی‌های صورت گرفته موارد مختلف از جمله داشتن رابط بهداشت در مدارس شهری و بهورز در مدارس روستایی، داشتن پایگاه تغذیه سالم و اتاق بهداشت، فعالسازی تشکل های بهداشتی دانش آموزی، استانداردسازی مدارس از لحاظ ایمنی و وضعیت بهداشت محیط به ویژه سرویس های بهداشتی و آبخوری ها و ...مورد توجه قرار گرفته است.

وی از رتبه‌بندی مدارس و اعطای نشان مروج سلامت به آنها خبر داد و بیان داشت: در این راستا درجه‌بندی مدارس از یک تا پنج ستاره انجام می‌شود.

كارشناس مسئول بهداشت مدارس استان لرستان یادآور شد: در این راستا مطابق ارزیابی‌های صورت گرفته از سال 89 تا كنون وضعيت مدارس استان رو به بهبود بوده است.

والیزاده عنوان کرد: مطابق ارزیابی‌های صورت گرفته وضعيت در شهرستان‌هاي خرم آباد، بروجرد و كوهدشت مطلوب‌تر و در شهرستان‌هاي ازنا، دورود، اليگودرز، سپيد دشت و چگني پايين‌تر بوده است و نمرات پاييني را كسب كرده‌اند.

وی عنوان کرد: با این تفاسیر مي طلبد که به مدارس مروج سلامت در شهرستانهاي چگني و ازنا كه پايين‌ترين نمره را كسب كرده اند تذکرات لازم داده شود.

والیزاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: انتظار مي رود تعاملي بين بهداشت محيط معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي لرستان و كارشناسان نوسازي مدارس و فضاي سبز شهرداري و آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش ایجاد شود تا نسبت به وضعيت بهداشت محيط، فضاي سبز، نوسازي و تغذيه سالم در مدارس مروج سلامت اقدامات مطلوب‌تري صورت گيرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با آموزش به مديران، كاركنان و مربيان بهداشت مدارس شاهد ارتقاء سطح سلامت در مدراس استان و كسب امتیازات بالاتري برای ستاره دار كردن مدارس مروج سلامت باشیم.