استانداردهای دوگانه آمریکا در زمینه حقوق بشر؛اعدام ۱۵ نفر در فلوریدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، مقامهای ایالت فلوریدا اعلام کردند: «دانیل اوون کوناهان جونیور»، ۷۲ ساله، روز پنجشنبه با تزریق ترکیبی از سه دارو در زندان ایالتی اعدام شد و مرگ وی ساعت ۱۸:۱۲ به وقت محلی اعلام شد.
مجازات اعدام همچنان در بخشی از ایالتهای آمریکا اجرا میشود و فلوریدا یکی از ایالتهای فعال در اجرای این مجازات است. با این حال، آمریکا همواره در گزارشها و مواضع رسمی خود درباره وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها، از جمله اجرای مجازات اعدام انتقاد کرده است.
آمریکا در حالی خود را مدافع حقوق بشر در جهان معرفی کرده و اجرای مجازات اعدام در دیگر کشورها را بهانهای برای انتقاد و فشار سیاسی قرار میدهد که این مجازات همچنان در شماری از ایالتهای این کشور اجرا میشود.
اجرای ۱۵ حکم اعدام در فلوریدا از ابتدای سال ۲۰۲۶، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که آیا حقوق بشر در نگاه واشنگتن یک اصل جهانی است یا ابزاری برای دخالت در امور داخلی سایر کشورها.
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