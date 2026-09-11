نفت در آستانه ۱۱۰ دلار؛ قیمت گازوئیل در آمریکا از ۶ دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، داده‌های شرکت «گَس‌بادی» نشان می‌دهد متوسط قیمت گازوئیل در آمریکا برای نخستین‌بار در تاریخ از ۶ دلار به ازای هر گالن عبور کرده است.

این افزایش در حالی رخ داده که قیمت نفت خام بار دیگر بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود. همچنین بهای نفت برنت در معاملات پنجشنبه به ۱۰۹ دلار در هر بشکه رسید.

به گفته «پاتریک دی‌هان»، تحلیلگر بازار سوخت در گس‌بادی، افزایش قیمت گازوئیل می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل، خدمات و کالاهای مصرفی را افزایش داده و فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا را تشدید کند.

متوسط قیمت گازوئیل آمریکا نسبت به یک سال گذشته حدود ۲.۳۰ دلار در هر گالن افزایش یافته است. همزمان، ذخایر گازوئیل این کشور حدود ۱۰۶.۳ میلیون بشکه اعلام شده که ۱۳ درصد کمتر از میانگین پنج‌ساله است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم رشد قیمت سوخت می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل، زنجیره تأمین و مواد غذایی را افزایش داده و کار سیاست‌گذاران پولی آمریکا برای مهار تورم را دشوارتر کند.