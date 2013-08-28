توضیح ستاد اجرای فرمان امام راحل(ره) در خصوص تخریب باغ حکمت لواسان

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ارسال "نامه سرگشاده بسیج دانشجویی 6 دانشگاه تهران به مدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)"، در خصوص تخریب باغ حکمت لواسان حمید واعظی مدیرکل روابط عمومی این ستاد اعلام کرد: چهار دانگ باغ حکمت لواسان به مساحت 17 هزار متر مربع طبق تقاضای سال 1379 ستاد و توافق سال 1383 ستاد با شهرداری لواسان و تایید کمیسیون ماده پنج سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به صورت کاملا قانونی تفکیک و پس از صدور اسناد تفکیکی از طریق مزایده های سراسری ستاد با کاربری باغ مسکونی و سطح اشغال و تراکم ساخت 20 درصد به فروش رسیده است. که دو دانگ دیگر مربوط به شریک مشاعی محکوم ستاد بوده که قبلا به پنج قطعه تفکیک و واگذار شده است.

به گفته وی، ستاد پس از واگذاری قطعات ملک مزبور در سنوات قبل، هیچ گونه مالکیتی در آن مجموعه ندارد تا مبادرت به قطع اشجار و احداث ساختمان نماید و در صورت وقوع تخلف احتمالی، مالکین و مراجع ذیصلاح مثل شهرداری باید پاسخگو باشند.

واعظی اظهار داشت: در طول عمر 24 ساله ستاد غیر از مورد مزبور که آن هم قبل از مدیریت کنونی ستاد بوده هیچ باغی در لواسانات از سوی ستاد برای فروش و یا ساخت و ساز افراز و تفکیک نشده و این موضوع مبتنی بر تاکیدات مستمر رئیس محترم کنونی ستاد است.

وی افزود: بعضی از املاک ستاد مثل باغ گیلاس در مدخل ورودی شهر لواسان که در حال از بین رفتن بودند، با تلاش وافر، صرف هزینه زیاد و تامین آب، مجددا بازسازی و درختهای مثمر آنها احیا گردید.

به گفته واعظی، مفاد نامه سرگشاده مزبور قبلا طی مکاتباتی به بعضی از مقامات کشور منعکس شده که ستاد پاسخ لازم و مستندات کافی مبنی بر قانونی بودن اقدام یک دهه پیش را ارائه کرده ولی طرح مجدد آن در سایت های خبری و درخواست از ستاد برای انجام اقدامات در ملکی که هیچ سمتی در آن ندارد، جای تامل دارد.