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۶ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۴۵

توضیح ستاد اجرای فرمان امام راحل(ره) در خصوص تخریب باغ حکمت لواسان

توضیح ستاد اجرای فرمان امام راحل(ره) در خصوص تخریب باغ حکمت لواسان

ستاد اجرای فرمان امام راحل (ره) در پی اعتراض بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران به تخریب باغ لواسان اعلام کرد: این ستاد در حال حاضر هیچ گونه مالکیتی دراین باغ ندارد و شهرداری باید پاسخگو باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ارسال  "نامه سرگشاده بسیج دانشجویی 6 دانشگاه تهران به مدیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)"، در خصوص تخریب باغ حکمت لواسان حمید واعظی مدیرکل روابط عمومی  این ستاد اعلام کرد: چهار دانگ باغ حکمت لواسان به مساحت 17 هزار متر مربع طبق تقاضای سال 1379 ستاد و توافق سال 1383 ستاد با شهرداری لواسان و تایید کمیسیون ماده پنج سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به صورت کاملا قانونی تفکیک و پس از صدور اسناد تفکیکی از طریق مزایده های سراسری ستاد با کاربری باغ مسکونی و سطح اشغال و تراکم ساخت 20 درصد به فروش رسیده است. که دو دانگ دیگر مربوط به شریک مشاعی محکوم ستاد بوده که قبلا به پنج قطعه تفکیک و واگذار شده است.

به گفته وی، ستاد پس از واگذاری قطعات ملک مزبور در سنوات قبل، هیچ گونه مالکیتی در آن مجموعه ندارد تا مبادرت به قطع اشجار و احداث ساختمان نماید و در صورت وقوع تخلف احتمالی، مالکین و مراجع ذیصلاح مثل شهرداری باید پاسخگو باشند.

واعظی اظهار داشت: در طول عمر 24 ساله ستاد غیر از مورد مزبور که آن هم قبل از مدیریت کنونی ستاد بوده هیچ باغی در لواسانات از سوی ستاد برای فروش و یا ساخت و ساز افراز و تفکیک نشده و این موضوع مبتنی بر تاکیدات مستمر رئیس محترم کنونی ستاد است.

وی افزود: بعضی از املاک ستاد مثل باغ گیلاس در مدخل ورودی شهر لواسان که در حال از بین رفتن بودند، با تلاش وافر، صرف هزینه زیاد و تامین آب، مجددا بازسازی و درختهای مثمر آنها احیا گردید.

به گفته واعظی، مفاد نامه سرگشاده مزبور قبلا طی مکاتباتی به بعضی از مقامات کشور منعکس شده  که ستاد پاسخ لازم و مستندات کافی مبنی بر قانونی بودن اقدام یک دهه پیش را ارائه کرده ولی طرح مجدد آن در سایت های خبری و درخواست از ستاد برای انجام اقدامات در ملکی که هیچ سمتی در آن ندارد، جای تامل دارد.

 

کد مطلب 2124592

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