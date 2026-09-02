سید محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حفظ و پاسداشت فرهنگ و آیینهای اصیل بومی و محلی اظهار کرد: مراسم «شب شروه» به عنوان یکی از جلوههای ارزشمند فرهنگ غنی و اصیل استان بوشهر، امسال نیز با حضور علاقهمندان به فرهنگ و هنر بومی برگزار خواهد شد.
وی افزود: هشتمین مراسم بزرگ «شب شروه» سال جاری به یاد امام شهید و همچنین شهدای جنگ تحمیلی سوم در گلزار شهدای شهر چغادک برگزار خواهد شد.
بخشدار چغادک با بیان اینکه شروهخوانی بخش مهمی از فرهنگ، هنر و هویت مردم استان بوشهر است، تصریح کرد: حفظ، معرفی و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده از اهمیت ویژهای برخوردار است و برگزاری چنین مراسمهایی میتواند نقش مؤثری در زنده نگه داشتن آیینها و سنتهای اصیل بوشهری داشته باشد.
هاشمی خاطرنشان کرد: این مراسم با همکاری دفتر حامیان ولایت استان و شهرداری و شورای اسلامی شهر چغادک برگزار میشود که زمان دقیق برگزاری هشتمین مراسم بزرگ «شب شروه» متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
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