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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

مراسم «شب شروه» در چغادک برگزار می‌شود

مراسم «شب شروه» در چغادک برگزار می‌شود

بوشهر- بخشدار چغادک از برگزاری هشتمین دوره مراسم بزرگ «شب شروه» در شهر چغادک خبر داد.

سید محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حفظ و پاسداشت فرهنگ و آیین‌های اصیل بومی و محلی اظهار کرد: مراسم «شب شروه» به عنوان یکی از جلوه‌های ارزشمند فرهنگ غنی و اصیل استان بوشهر، امسال نیز با حضور علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر بومی برگزار خواهد شد.

وی افزود: هشتمین مراسم بزرگ «شب شروه» سال جاری به یاد امام شهید و همچنین شهدای جنگ تحمیلی سوم در گلزار شهدای شهر چغادک برگزار خواهد شد.

بخشدار چغادک با بیان اینکه شروه‌خوانی بخش مهمی از فرهنگ، هنر و هویت مردم استان بوشهر است، تصریح کرد: حفظ، معرفی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برگزاری چنین مراسم‌هایی می‌تواند نقش مؤثری در زنده نگه داشتن آیین‌ها و سنت‌های اصیل بوشهری داشته باشد.

هاشمی خاطرنشان کرد: این مراسم با همکاری دفتر حامیان ولایت استان و شهرداری و شورای اسلامی شهر چغادک برگزار می‌شود که زمان دقیق برگزاری هشتمین مراسم بزرگ «شب شروه» متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6935140

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