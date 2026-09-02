به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حیدری گفت: امسال نیز همچون سنوات گذشته، بیش از ۱۰۰۰ بسته لوازمالتحریر به ارزش ریالی ۲۵ میلیارد ریال با مشارکت خیرین، آحاد مردم، واحدهای تولیدی و دستگاههای دولتی تهیه شده است که در میان دانشآموزان نیازمند توزیع خواهد شد؛ وی افزود: از عموم همشهریان و خیرین نیکاندیش دعوت میشود برای سهیم شدن در این امر خداپسندانه، به غرفه کمکهای مردمی «همکلاسی مهربان» واقع در میدان انقلاب مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه حمایت از آیندهسازان ایران اسلامی وظیفهای همگانی و رسالت الهی است، ادامه داد: رزمایش «همکلاسی مهربان» تبلور عینی همبستگی اجتماعی و مهرورزی است که هر ساله در آستانه فصل مدارس با هدف کاهش نابرابریهای آموزشی و حمایت از دانشآموزان اجرا میشود.
وی با بیان اینکه بسیج در تمامی عرصهها پیشگامِ گرهگشایی از مشکلات مردم و محرومیتزدایی است، خاطرنشان کرد: سپاه با تکیه بر ظرفیتهای مردمی و همافزایی با نهادهای مختلف، تلاش میکند تا هیچ دانشآموزی به دلیل محدودیتهای اقتصادی، در آستانه ورود به سال تحصیلی جدید، با دغدغه و کمبود مواجه نشود.
فرمانده سپاه شهرستان با اشاره به اهمیت حضور مردم در این صحنههای همدلی، تصریح کرد: غرفه کمکهای مردمی در میدان انقلاب بستری فراهم آورده تا خیرین و آحاد جامعه بتوانند به صورت مستقیم در این مسیر خیر مشارکت داشته باشند و در تأمین نیازهای دانشآموزان نیازمند سهیم شوند.
وی با بیان اینکه فرآیند شناسایی و توزیع این اقلام با دقت و عدالت بسیار بالا انجام میپذیرد، عنوان کرد: هدف ما این است که این بستههای تهیه شده با حمایتهای دولتی و مردمی، به طور دقیق و عادلانه به دست خانوادههای مستحق برسد تا لبخند رضایت بر لبان دانشآموزان عزیز بنشیند.
حیدری در پایان با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری ضامن سلامت اخلاقی و نشاط اجتماعی است، خاطرنشان کرد: اقدامات اینچنینی نه تنها باری از دوش خانوادههای نیازمند برمیدارد، بلکه تزریقکننده روحیه امید به نسل جوان است و سپاه با تکیه بر حمایتهای مردم عزیز، این مسیر خدمترسانی را با جدیت ادامه خواهد داد.
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