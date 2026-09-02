به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی هدایت، از پروژه ۱۰۶۸ واحدی نهضت ملی مسکن در سراوان بازدید کرد.
این پروژه در قالب ۶ فاز در حال اجراست و هماکنون از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی برخوردار است. از ویژگیهای مهم این پروژه میتوان به حیاطدار بودن واحدها به صورت مجزا و دو طبقه بودن آنها اشاره کرد.
این بازدید با هدف بررسی روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در سراوان انجام شد.
در جریان این بازدید، فرماندار سراوان بر ضرورت سرعتبخشی به تحویل واحدها به متقاضیان و توسعه همزمان زیرساختها تأکید کرد.
همچنین موضوع اجرای آمادهسازی معابر سایت نهضت مسکن شهید فرشید شهرکی سراوان به مساحت ۴۳ هکتار مورد بررسی قرار گرفت.
معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این بازدید وعدههایی را در راستای پیشبرد پروژه مطرح کرد؛ از جمله آنها میتوان به اعطای وام قرضالحسنه و امکان تقسیط اقساط وامها اشاره کرد.
وی همچنین از پیگیری پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط دولت برای پیشبرد کار خبر داد.
در ادامه این بازدید، معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن در پاسخ به درخواست فرماندار، از مساعدت در تأمین قیر برای آسفالت معابر ۲۱ روستای شهرستان خبر داد.
همچنین بر احداث خدمات اولیه روبنایی در فاز نخست شامل مدرسه، درمانگاه، خانه بهداشت و امکانات ورزشی تأکید شد.
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