به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» به استناد داده‌های وزارت انرژی آمریکا گزارش داد که ذخایر راهبردی نفت آمریکا به دلیل تداوم برداشت‌های اضطراری برای مقابله با کمبود جهانی انرژی، به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۲ کاهش یافته است.

این وزارتخانه توضیح داد که ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲۸ اوت با بیش از ۳ میلیون بشکه کاهش، به ۲۸۶.۶ میلیون بشکه رسیده است.

بر اساس این گزارش، این اختلال در عرضه جهانی نفت باعث افزایش قیمت بنزین در آمریکا به بیش از ۴ دلار برای هر گالن و دامن زدن به تورم شد. این در حالی است که پس از گزارش دیروز سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس مبنی بر اصابت ۳ پرتابه به یک نفتکش در سواحل عمان، قیمت جهانی نفت به ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش یافت.

از سوی دیگر، «مت اسمیت»، تحلیلگر ارشد نفت در شرکت «کپلر» گزارش داد که توافق نفتی بین واشنگتن و کاراکاس که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا آن را بزرگترین معامله نفتی در تاریخ جهان» توصیف کرده، تأثیر کُندی بر بازارها خواهد داشت.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که آمریکا از زمان آغاز جنگ علیه ایران در فوریه گذشته، حدود ۱۲۸ میلیون بشکه از ذخایر خود را آزاد کرده است. این اقدام بخشی از تعهد این کشور برای آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه در چارچوب طرح هماهنگ آژانس بین‌المللی انرژی با ۳۲ کشور عضو برای آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه است؛ که بزرگترین عملیات آزادسازی نفت در تاریخ این آژانس برای کاهش شدت بحران موجود به شمار می‌رود.