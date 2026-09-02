روسیه تهاجم ۱۳۰ پهپاد اوکراینی را دفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیهای اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور ۱۳۰ فروند پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله منطقه مسکو، کریمه، کراسنودار و دریای سیاه رهگیری و منهدم کردند.
وزارت دفاع روسیه، روز گذشته نیز اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور در جریان یک حمله گسترده با استفاده از سلاحهای با دقت بالا، به تأسیسات مجتمع نظامی-صنعتی و سوخت-انرژی در کی یف حمله کردند.
علاوه بر این، تأسیسات زیرساختی در اودسا که برای ذخیره محمولههای نظامی و سوخت برای بنادر اوکراین استفاده میشوند، مورد اصابت قرار گرفتند.
به گفته این وزارتخانه، این حمله به تأسیسات مجتمع نظامی-صنعتی و سوخت-انرژی در کی یف که در تولید موشک، پهپاد و قطعات مرتبط و همچنین تأمین سوخت برای نیروهای مسلح اوکراین نقش دارند، آسیب رساند.
علاوه بر این، تأسیسات زیرساختی در اودسا و چرنومورسک که برای ذخیره محمولههای نظامی، سوخت، روانکنندهها و تضمین عملکرد بنادر اوکراین استفاده میشوند، آسیب دیدند.
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