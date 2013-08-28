رييس كل دادگستري خراسان شمالي تغيير كرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد كيخسروي رييس كل دادگستري استان خراسان شمالي كه از شهريور ماه سال 80 ابتدا به عنوان رييس كل دادگستري شهرستان بجنورد و از سال 83 نيز پس از استان شدن خراسان شمالي به عنوان رييس كل دادگستري اين استان منصوب شده بود، سرانجام پس از دوازده سال خدمت در مركز استان خراسان شمالي، به عنوان رييس كل دادگستري استان اصفهان منصوب شد.

بر اساس برنامه قرار است عصر امروز، چهارشنبه ششم شهريور ماه مراسم توديع و معارفه مديران كل قديم و جديد دادگستري اصفهان با حضور حجت‌الاسلام رئیسی، معاون قوه قضائیه برگزار و احمد كيخسروي رسما جايگزين غلامرضا انصاري؛ رييس كل پيشين دادگستري اصفهان مي شود.

هنوز براي تصدي رياست دادگستري خراسان شمالي كسي منصوب نشده و بر اساس اعلام مسئولان دادگستري استان، تا زماني كه كسي براي اين سمت توسط قوه قضاييه منصوب نشود، مراسم توديع و خداحافظي احمد كيخسروي در اين استان برگزار نخواهد شد.