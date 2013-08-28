آغاز بهره برداری از 50 طرح عمرانی و خدماتی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهارمين روز بزرگداشت هفته دولت، بهره برداري از ۵۰ طرح عمراني، خدماتي، توليدي در شهرستانهاي خوي، چالدرن و چايپاره با حضور وحید جلال زاده استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی آغاز شد.

گارزساني به 7 روستاي بخش مركزي خوي با احداث ۳۶ كيلومتر خط و شبكه انتقال از جمله طرحهای مورد افتتاح بوده که با آغاز بهره برداری از آنها مردم 49 روستای منطقه از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

۱۲ ساختمان دهياري و آتش نشاني در شش روستاي خوي در مجموع با يك هزار مترمربع زيربنا، يك واحد گاو شيري ۲۰ راسي، يك واحد گوساله پرواري ۵۰ راسي، راه بين مزارع به طول چهار كيلومتر و استخر آب ذخيزه روستاي الند ديگر طرح هايي بودند كه در خوي افتتاح شدند.

امروز با بهره برداري از طرحهاي عمراني، خدماتي و كشاورزي بيش از 2 هزار خانوار روستايي خوی از مزاياي اين طرح ها بهره مند شدند که براي اجراي آنها در مجموع اعتباری بالغ بر ۲۵ ميليارد ريال هزینه شده بود.

همچنين در چهارمين روز از هفته دولت چندين طرح عمراني و خدماتي مختلفي در روستاهاي عشاير نشينچالدران با صرف اعتباري بالغ بر ۸ ميليارد ريال به بهره برداري رسيد.

برق رساني به دور افتاده ترين روستاهاي بخش مركزي چالدران شامل علي پسند، مادرلو و شهرك مخور با شبكه گذاري به طول هفت كيلومتر، اجراي طرح هادي روستاي كردكندي و احداث ۳۷ واحد مسكوني روستايي هركدام با زيربناهاي ۸۰ الي ۱۰۰ مترمربع با ارائه تسهيلات ۱۰۰ ميليون ريال به صورت قرض الحسنه نیز بهره برداری رسیدند.

با بهره برداري از اين طرح ها افزون بر ۲۰۰ خانوار روستايي از مزاياي آن ها بهره مند شدند، همچنين مجتمع ۹۲ واحدي مسكن مهر بسيجيان سپاه چالدران در زميني به مساحت دو هكتار به صورت ويلايي به متقاضيان واگذار شد .

در چایپاره نیز طرح لايروبي قناعت قره بلاغ در روستاي چورس با اعتبار ۲۰۰ ميليون ريال، بهره برداري از اسفالت جاده روستاهاي حمزيان سفلي و عليا جمعا با طول ۲ كيلومتر با اعتباري بالغ بر ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال و همچنين بهره برداري از سيستم آبياري تحت فشار در روستاهاي حمزيان سفلي به مساحت 5.6 هكتار و اعتباري بالغ بر ۴۴۰ ميليون ريالبا اعتبار بالغ بر ۳ ميليارد و ۱۴۰ ميليون ريال به بهره برداری رسید.