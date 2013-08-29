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۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۰:۴۵

در دیدار تدارکاتی والیبال؛

تیم ملی ایران قهرمان لیگ جهانی را برد/ انتقام شاگردان ولاسکو از روسیه

تیم ملی ایران قهرمان لیگ جهانی را برد/ انتقام شاگردان ولاسکو از روسیه

تیم ملی والیبال که برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی در مسکو به سر می‌برد در نخستین بازی خود برابر تیم ملی روسیه به پیروزی رسید تا انتقام شکست مقابل این تیم در لیگ جهانی را بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که چهارشنبه شب در مسکو برگزار شد تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه برابر یکدیگر قرار گرفتند که در نهایت شاگردان خولیو ولاسکو قهرمان المپیک لندن و لیگ جهانی 2013 را مقهور قدرت خود کردند. این نتیجه در حالی به دست آمده بود که تیم کشورمان هر دو دیدار خود مقابل روسیه در لیگ جهانی را واگذار کرده بود.
تیم ایران در این دیدار با ترکیب سعید معروف، شهرام محمودی، سیدمحمد موسوی عراقی، رحمان داوودی، عادل غلامی و فرهاد ظریف به میدان رفت. در  آن سوی میدان نیز روسیه با همه نفرات خود به مصاف تیم ایران رفت و در نهایت هم در سه ست متوالی شکست را پذیرا شد.

تیم ایران در این بازی تدارکاتی برابر قهرمان المپیک لندن و لیگ جهانی والیبال در سال 2013 به ترتیب با امتیازات 25 بر 22، 25 بر 17 و 25 بر 21 به برتری دست یافت تا انتقام خود را از باخت در لیگ جهانی برابر این تیم قدرتمند والیبال دنیا بگیرد. در پایان این دیدار با توافق سرمربیان، دو تیم دو ست دیگر بازی کردند که یک ست را روس‌ها  از آن خود کردند و در ست دیگر ایرانی ها پیروز شدند.

کد مطلب 2125306

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