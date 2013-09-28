به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در دور مقدماتی هفدهمین دوره جام ملت‌های والیبال آسیا در شهر دبی امارات، تیم قزاقستان را در سه ست پیاپی از پیش روی برداشت. شاگردان ولاسکو در دیداری که چندان از سرعت بالایی برخوردار نبود به ترتیب با نتایج 25 بر 21، 25 بر 17 و 25 بر 22 از سد حریف خود گذشتند.

تیم ایران در شروع بازی با ترکیب معروف، موسوی، زرینی، قائمی، غفور، غلامی و ظریف(لیبرو) به مصاف حریف رفت و اگرچه در کلاسی کاملا بالاتر از حریف قرار داشت اما با سختکوشی قراقستان مواجه شد و ست نخست را 25 بر 21 برد. در این ست به نظر می‌رسید بازیکنان تیم ملی حریف را دست کم گرفته بودند.

در ست دوم بازیکنان تیم ایران شروع قدرتمندانه‌ای داشتند و از حریف کاملا فاصله گرفتند ولی در اواسط این ست مدافعان تیم ملی مهاجمان حریف را به خوبی مهار نکردند تا قزاق‌ها که خود را در زمین پیدا کرده بودند فاصله را به عدد چهار کاهش بدهند. در امتیاز 21 بر 17 به سود ایران بود که خولیو ولاسکو درخواست تایم اوت کرد که این نشان از نارضایتی سرمربی تیم ملی داشت. پس از صحبت‌های ولاسکو بازیکنان تیم کشورمان به خود آمدند و در ادامه با سرویس‌های خوب غلامی و دفاع منسجم روی تور برتری 25 بر 17 را در این ست رقم زدند.

در ست سوم این تیم ملی قزاقستان بود که در شروع کار بهتر ظاهر شد و با برتری نسبت به تیم کشورمان به استقبال استراحت فنی اول این ست رفت. بعد از استراحت کوتاهی که دو تیم داشتند، تیم ایران دو امتیاز متوالی گرفت و در ادامه 21 بر 19 از حریف پیش افتاد تا این بار قزاق‌ها تقاضای استراحت کنند. در نهایت تیم ملی این ست را 25 بر 22 برنده شد تا تلاش قزاقستان برای گرفتن یک ست از مدافع عنوان قهرمانی بی‌نتیجه بماند.

تیم ملی والیبال ایران ساعت 14 فردا یکشنبه در دومین دیدار خود در مرحله گروهی برابر کویت به میدان می‌رود.