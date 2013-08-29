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۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۴:۴۴

429 طرح اشتغالزايي كميته امداد در ماسال به بهره برداري رسید

429 طرح اشتغالزايي كميته امداد در ماسال به بهره برداري رسید

ماسال – خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت به طور همزمان از 429 طرح اشتغالزايي و خودكفايي كميته امداد در شهرستان ماسال به بهره برداري رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدير كميته امداد شهرستان ماسال ظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: اين طرح ها در قالب ارائه تسهيلات خود اشتغالي و مشاغل خانگي 3 تا 10 ميليون توماني،  به مددجويان به اجرا درآمده است.

عظيم نورورزي افزود: در مجموع اين تعداد تسهيلات به مبلغ 24 ميليارد و 637 ميليون ريال از ابتداي سال گذشته تا هفته دولت امسال در حوزه هاي دامداري، خدمات، شيلات و كشاورزي به مددجويان كميته اعطا شده است.

وي تصريح كرد: همچنین 76 درصد اين تسهيلات در بخش دامداري، 21 درصد در  بخش خدمات و بقيه در دو بخش شيلات و كشاورزي هزينه شده است.

رئیس کمیته امداد ماسال تعداد ايتام تحت پوشش اين نهاد را 166 نفر عنوان کرد و افزود: از ابتداي سالجاري با تلاش بي وفقه همكاران تعداد 538 حامي براي اين عزيزان جذب شده است.

وي ادامه داد: از 8 هزار و 912 نفر مددجويان كميته امداد ماسال تعداد چهار هزار و 751  نفر در قالب طرح شهيد رجايي با سن بالاي 60 سال قرار دارند.

15 پروژه عمران شهري و روستايي در ماسال به بهره برداري رسيد

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 15  پروژه عمران  شهري و روستايي در زمینه پل و راه سازي، برق رساني، خدمات شهري و اشتغالزايي مددجويان در شهرستان ماسال افتتاح شد.

اين طرح ها شامل4 پروژه شهري شهرداري ماسال، 6  پروژه پل سازي و راه روستايي، 4  پروژه برق رساني و افتتاح همزمان از طرح هاي اشتغالزايي كميته امداد است.

شهردار ماسال در مراسم افتتاح طرح هاي شهري گفت: در هفته دولت امسال چهار طرح عمران شهری مجموع اعتبار 7 میلیارد ریال به بهره برداري مي رسد.

باقر كاظمي افزود: اين پروژه ها شامل روکش آسفالت خیابان ولیعصر(عج) با اعتبار 2 ميليارد و 750 ميليون ريال و روكش خيابان علامه طباطبایی با اعتبار 800 ميليون ريال، فاز نخست دیواره حفاظتی دریاچه مصنوعی با اعتبار 2 ميليارد و 200 ميليون ريال و ساماندهی بوستان شهدا با اعتبار یک ميليارد و 300 ميليون ريال  به بهره‌برداری رسيد.

شهردار ماسال ساماندهي بوستان شهدا را شامل اصلاح هندسي، محوطه سازي، مبلمان پاركي و نصب فواره عنوان كرد.

افتتاح 3  پروژه راه سازي و 3 پل روستايي در ماسال

همچنين طي هفته جاري 3 پروژه بهسازي و آسفالت راه روستايي و 3 طرح پل سازي در بخش مركزي ماسال و شاندرمن افتتاح شد.

سرپرست اداره راه و شهرسازي ماسال در اين باره اظهار داشت: اين طرح ها شامل آسفالت روستاي توسه سرا به طول یک كيلومتر، زيرسازي و آسفالت راه روستاي گاميشبان به طول یک كيلومتر و 200 متر و ديواره سازي حائل روستاي چسلي به طول 30 متر به بهره برداري رسيد.

سيد نورالدين فاطمي ادامه داد: در مجموع  براي اين طرح ها 3 ميليارد و 700 ميليون اعتبار هزينه شده است.

3 پل روستايي در ماسال و شاندرمن به بهره برداري رسيد

همچنین طي مراسم با حضور مردم و جمعي از مسئولان 3 پل روستايي در ماسال و شاندرمن به بهره برداري رسيد.

بخشدار شاندرمن در اين آئين گفت:  پروژه پل چپه زاد به طول 4 و به عرض 3 متر با اعتبار 130 ميليون ريال به بهره برداري رسيد .

زين العابدين فرج زاده تعداد خانوارهاي بهره مند از اين پل را 15 خانوار اعلام كرد.

وي اظهارداشت: پل مواصلاتي نيلاش به بي تم و پلنگ سرا نيز با اعتبار 110 ميليون ريال به بهره برداري سيد.

همچنين افتتاح پل مواصلاتي 300 خانوار روستاي وشمه سرا به طول 8 متر با اعتبار 400 ميليون ريال از ديگر طرح هاي افتتاح شده هفته دولت در ماسال بود.

برق رساني به منطقه دول و دغنه از توابع روستاي چسلي ماسال

رئیس اداره توزیع برق شهرستان ماسال در مراسم آغاز بهره‌برداری از این پروژه گفت: پروژه برق رسانی به دو منطقه دول و دغنه روستاي چسلي با هزینه یک ميليارد و 300 ميليون ريال با پوشش 25 خانواري به بهره برداري رسيد.

مهربان  امیرپور افزود: برای اجرای این پروژه 3 هزار متر شبکه فشار متوسط هوايي و دو دستگاه ترانس 50 كيلو ولتي نصب شده است.

رئیس اداره برق شهرستان، تاریخ شروع این پروژه را زمستان سال سالگذشته اعلام و  اظهارداشت: علاوه بر اين طرح 3  پروژه ديگر نيز شامل تقويت شبكه برق روستايي، تامين برق شهرك فرهنگيان و خانوارهاي روستايي با مجموع اعتبار 2 ميليارد و 210 ميليون ريال توسط اداره برق به اجرا درآمده است.

همچنين طي مراسم به طور همزمان از 429 طرح اشتغالزايي كميته امداد ماسال با مجموع اعتبار 24 ميليارد و 637 ميليون ريال بهره برداري شد.

مدير كميته امداد شهرستان ماسال در اين باره گفت: اين طرح ها در قالب ارائه تسهيلات خود اشتغالي و مشاغل خانگي به مددجويان به اجرا در آمده است.

عظيم نورورزي افزود: اين تعداد تسهيلات از ابتداي سال گذشته  تا هفته دولت سالجاري در حوزه هاي دامداري، خدمات، شيلات و كشاورزي به مددجويان كميته اعطا شده است.

به گزارش مهر، در هفته دولت سالجاري 34  پروژه با اعتباري افزون بر65 ميليارد و 860 ميليون ريال در شهرستان ماسال به بهره برداري مي رسد.

شهرستان ماسال با جمعیت 52 هزار نفري، در 45 كیلومتری غرب رشت مركز استان گیلان واقع است.

کد مطلب 2125493

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