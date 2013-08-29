429 طرح اشتغالزايي كميته امداد در ماسال به بهره برداري رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدير كميته امداد شهرستان ماسال ظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: اين طرح ها در قالب ارائه تسهيلات خود اشتغالي و مشاغل خانگي 3 تا 10 ميليون توماني، به مددجويان به اجرا درآمده است.

عظيم نورورزي افزود: در مجموع اين تعداد تسهيلات به مبلغ 24 ميليارد و 637 ميليون ريال از ابتداي سال گذشته تا هفته دولت امسال در حوزه هاي دامداري، خدمات، شيلات و كشاورزي به مددجويان كميته اعطا شده است.

وي تصريح كرد: همچنین 76 درصد اين تسهيلات در بخش دامداري، 21 درصد در بخش خدمات و بقيه در دو بخش شيلات و كشاورزي هزينه شده است.

رئیس کمیته امداد ماسال تعداد ايتام تحت پوشش اين نهاد را 166 نفر عنوان کرد و افزود: از ابتداي سالجاري با تلاش بي وفقه همكاران تعداد 538 حامي براي اين عزيزان جذب شده است.

وي ادامه داد: از 8 هزار و 912 نفر مددجويان كميته امداد ماسال تعداد چهار هزار و 751 نفر در قالب طرح شهيد رجايي با سن بالاي 60 سال قرار دارند.

15 پروژه عمران شهري و روستايي در ماسال به بهره برداري رسيد

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت 15 پروژه عمران شهري و روستايي در زمینه پل و راه سازي، برق رساني، خدمات شهري و اشتغالزايي مددجويان در شهرستان ماسال افتتاح شد.

اين طرح ها شامل4 پروژه شهري شهرداري ماسال، 6 پروژه پل سازي و راه روستايي، 4 پروژه برق رساني و افتتاح همزمان از طرح هاي اشتغالزايي كميته امداد است.

شهردار ماسال در مراسم افتتاح طرح هاي شهري گفت: در هفته دولت امسال چهار طرح عمران شهری مجموع اعتبار 7 میلیارد ریال به بهره برداري مي رسد.

باقر كاظمي افزود: اين پروژه ها شامل روکش آسفالت خیابان ولیعصر(عج) با اعتبار 2 ميليارد و 750 ميليون ريال و روكش خيابان علامه طباطبایی با اعتبار 800 ميليون ريال، فاز نخست دیواره حفاظتی دریاچه مصنوعی با اعتبار 2 ميليارد و 200 ميليون ريال و ساماندهی بوستان شهدا با اعتبار یک ميليارد و 300 ميليون ريال به بهره‌برداری رسيد.

شهردار ماسال ساماندهي بوستان شهدا را شامل اصلاح هندسي، محوطه سازي، مبلمان پاركي و نصب فواره عنوان كرد.

افتتاح 3 پروژه راه سازي و 3 پل روستايي در ماسال

همچنين طي هفته جاري 3 پروژه بهسازي و آسفالت راه روستايي و 3 طرح پل سازي در بخش مركزي ماسال و شاندرمن افتتاح شد.

سرپرست اداره راه و شهرسازي ماسال در اين باره اظهار داشت: اين طرح ها شامل آسفالت روستاي توسه سرا به طول یک كيلومتر، زيرسازي و آسفالت راه روستاي گاميشبان به طول یک كيلومتر و 200 متر و ديواره سازي حائل روستاي چسلي به طول 30 متر به بهره برداري رسيد.

سيد نورالدين فاطمي ادامه داد: در مجموع براي اين طرح ها 3 ميليارد و 700 ميليون اعتبار هزينه شده است.

3 پل روستايي در ماسال و شاندرمن به بهره برداري رسيد

همچنین طي مراسم با حضور مردم و جمعي از مسئولان 3 پل روستايي در ماسال و شاندرمن به بهره برداري رسيد.

بخشدار شاندرمن در اين آئين گفت: پروژه پل چپه زاد به طول 4 و به عرض 3 متر با اعتبار 130 ميليون ريال به بهره برداري رسيد .

زين العابدين فرج زاده تعداد خانوارهاي بهره مند از اين پل را 15 خانوار اعلام كرد.

وي اظهارداشت: پل مواصلاتي نيلاش به بي تم و پلنگ سرا نيز با اعتبار 110 ميليون ريال به بهره برداري سيد.

همچنين افتتاح پل مواصلاتي 300 خانوار روستاي وشمه سرا به طول 8 متر با اعتبار 400 ميليون ريال از ديگر طرح هاي افتتاح شده هفته دولت در ماسال بود.

برق رساني به منطقه دول و دغنه از توابع روستاي چسلي ماسال

رئیس اداره توزیع برق شهرستان ماسال در مراسم آغاز بهره‌برداری از این پروژه گفت: پروژه برق رسانی به دو منطقه دول و دغنه روستاي چسلي با هزینه یک ميليارد و 300 ميليون ريال با پوشش 25 خانواري به بهره برداري رسيد.

مهربان امیرپور افزود: برای اجرای این پروژه 3 هزار متر شبکه فشار متوسط هوايي و دو دستگاه ترانس 50 كيلو ولتي نصب شده است.

رئیس اداره برق شهرستان، تاریخ شروع این پروژه را زمستان سال سالگذشته اعلام و اظهارداشت: علاوه بر اين طرح 3 پروژه ديگر نيز شامل تقويت شبكه برق روستايي، تامين برق شهرك فرهنگيان و خانوارهاي روستايي با مجموع اعتبار 2 ميليارد و 210 ميليون ريال توسط اداره برق به اجرا درآمده است.

همچنين طي مراسم به طور همزمان از 429 طرح اشتغالزايي كميته امداد ماسال با مجموع اعتبار 24 ميليارد و 637 ميليون ريال بهره برداري شد.

مدير كميته امداد شهرستان ماسال در اين باره گفت: اين طرح ها در قالب ارائه تسهيلات خود اشتغالي و مشاغل خانگي به مددجويان به اجرا در آمده است.

عظيم نورورزي افزود: اين تعداد تسهيلات از ابتداي سال گذشته تا هفته دولت سالجاري در حوزه هاي دامداري، خدمات، شيلات و كشاورزي به مددجويان كميته اعطا شده است.

به گزارش مهر، در هفته دولت سالجاري 34 پروژه با اعتباري افزون بر65 ميليارد و 860 ميليون ريال در شهرستان ماسال به بهره برداري مي رسد.

شهرستان ماسال با جمعیت 52 هزار نفري، در 45 كیلومتری غرب رشت مركز استان گیلان واقع است.