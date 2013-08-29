خط انتقال فاضلاب دیلم از تصفیه خانه به مسکن مهر وارد مدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان دلاوری بعداز ظهر پنجشنبه با تبریک هفته دولت و در مراسم افتتاح خط انتقال فاضلاب دبلم گفت: خط انتقال فاضلاب دیلم از تصفیه خانه تا مسکن مهراین شهر اجرا شده و با افتتاح این خط ساکنین مجتمع مسکن مهر دیلم از دفع بهداشتی فاضلاب بهره‌مند شدند.

وی طول این خط انتقال را 500 متر اعلام کرد و گفت: برای اجرای این خط انتقال و یک و نیم کیلومتر شبکه داخلی فاضلاب مسکن مهردیلم 5 میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری شده است.

مدیر امور آبفای دیلم با اشاره به اینکه در فاز اول این طرح 104 واحد مسکونی به شبکه فاضلاب وصل شدند، تصریح کرد: شبکه فاضلاب دیلم که مدت‌هاست بخشی از ساکنین دیلم از دفع بهداشتی فاضلاب بهره‌مند هستند امسال با تامین اعتبار لازم تسریع می‌یابد.