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۷ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۰۰

دلاوری خبرداد:

خط انتقال فاضلاب دیلم از تصفیه خانه به مسکن مهر وارد مدار شد

خط انتقال فاضلاب دیلم از تصفیه خانه به مسکن مهر وارد مدار شد

بوشهر – خبرگزاری مهر:مدیر امور آبفای دیلم از وارد مدار شدن خط انتقال از تصفیه فاضلاب خانه تا ،مسکن مهر دیلم خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان دلاوری بعداز ظهر پنجشنبه  با تبریک هفته دولت و در مراسم افتتاح خط انتقال فاضلاب دبلم گفت: خط انتقال فاضلاب دیلم از تصفیه خانه تا مسکن مهراین شهر اجرا شده و با افتتاح این خط ساکنین مجتمع مسکن مهر دیلم از دفع بهداشتی فاضلاب بهره‌مند شدند.

وی طول این خط انتقال را 500 متر  اعلام کرد و گفت: برای اجرای این خط انتقال و یک و نیم کیلومتر شبکه داخلی فاضلاب مسکن مهردیلم 5 میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری شده است.

مدیر امور آبفای دیلم با اشاره به اینکه در فاز اول این طرح 104 واحد مسکونی به شبکه فاضلاب وصل شدند، تصریح کرد: شبکه فاضلاب دیلم که مدت‌هاست بخشی از ساکنین دیلم از دفع بهداشتی فاضلاب بهره‌مند هستند امسال با تامین اعتبار لازم تسریع می‌یابد.

کد مطلب 2125562

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