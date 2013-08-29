فلامینی بار دیگر به آرسنال پیوست/ دومین خرید تابستانی ونگر

به گزارش خبرگزاری مهر، فلامینی که در سال 2008 آرسنال را به مقصد میلان ترک کرد بار دیگر به جمع توپچی ها برگشت و گفته می شود قراردادی 3 ساله با دستمزد هفتگی 40 هزار پوند با این تیم به امضا رسانده است.

فلامینی 29 ساله دومین خرید تابستانی آرسنال محسوب می شود. ونگر پیش از این یحیی سانوگو مهاجم فرانسوی را از اوسر به عنوان بازیکن آزاد به خدمت گرفته بود.

فلامینی در پایان فصل گذشته توسط میلان به عنوان بازیکن آزاد شد و در تمرینات پیش فصل آرسنال شرکت کرد. ونگر از آمادگی او در تمرینات حرف زده بود اما در مورد امضای قرارداد با این بازیکن حرفی نزده بود.

این هافبک فرانسوی در سال 2004 به آرسنال آمد و بیش از 100 بازی با پیراهن این تیم انجام داد.