نامه معرفی وزیر پیشنهادی دفاع در مجلس اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 14 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، نامه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در معرفی مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را به شرح زیر قرائت کرد:



«در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله جناب آقای مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را به همراه مشخصات و سوابق و رئوس برنامه ایشان برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود.»



گفتنی است، مهرداد اخلاقی گزینه پیشنهادی دولت، مدیریست که سوابق او با سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع گره خورده است.



بر اساس گزارش رسانه‌ها از مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع در ۲۱ آبان ۱۳۹۳، حسین دهقان، وزیر وقت دفاع، در این مراسم اعلام کرد که مهرداد اخلاقی با توجه به تجربه‌ای که «از پایین‌ترین سطوح تا عالی‌ترین سطح مدیریتی» در سازمان هوافضا و صنایع تابعه کسب کرده، به عنوان مدیرعامل سازمان صنایع هوافضا منصوب شده است.



نام اخلاقی همچنین در اسناد رسمی تحریم‌های اتحادیه اروپا ثبت شده است. در مقررات اتحادیه اروپا، نام او با تاریخ تولد ۱۰ سپتامبر ۱۹۵۸ و تابعیت ایرانی آمده و از او به عنوان مدیر «سازمان صنایع دفاع» (DIO) و «سازمان صنایع هوافضا» (AIO) نام برده شده است. در همین سند، فعالیت‌های این دو مجموعه در ارتباط با توانمندی‌های تولیدی و فنی نیروهای مسلح ایران و حوزه‌های موشکی و پهپادی توصیف شده است.



سوابق تحریمی او به سال‌های قبل نیز بازمی‌گردد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که «مهرداد اخلاقی» را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.



بر اساس این سوابق، مهم‌ترین بخش کارنامه مهرداد اخلاقی، فعالیت مدیریتی در مجموعه‌های صنایع دفاعی و هوافضایی ایران است.