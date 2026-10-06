نگاهی به هیئت مدیره جدید استقلال؛ مدیرعامل در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در آستانه دیدار مهم و حساس برابر تراکتور در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر، با تغییراتی در ساختار مدیریتی خود مواجه خواهد شد.

جلسه مربوط به انتخاب اعضای جدید هیئت‌مدیره باشگاه استقلال پیش از این برگزار شده و ترکیب جدید مورد توافق مدیران هلدینگ مالک باشگاه قرار گرفته است. بر این اساس، هیئت‌مدیره استقلال با تغییراتی نسبت به ترکیب قبلی فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

علی تاجرنیا رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، همچنان در ساختار مدیریتی باشگاه باقی خواهد ماند. در کنار او حمیدرضا صادقی‌پور، حسین حسین‌زاده، مصطفی متدین و محمدرضا نجفی به عنوان دیگر اعضای هیئت‌مدیره فعالیت خواهند کرد.

حمیدرضا صادقی‌پور از مدیران ارشد حوزه مالی هلدینگ مالک باشگاه استقلال و از چهره‌های مدیریتی این مجموعه در حوزه اقتصادی و مالی محسوب می‌شود.

حسین حسین‌زاده نیز ریاست هیئت‌ مدیره هلدینگ را بر عهده دارد و از مدیران باسابقه حوزه نفت و انرژی به شمار می‌رود. سابقه نمایندگی مجلس، فعالیت در بخش‌های سرمایه‌گذاری و توسعه میادین نفت و گاز، فعالیت در حوزه حفاری و استخراج و همچنین مدیرعاملی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در کارنامه او دیده می‌شود.

مصطفی متدین نیز بیش از سه دهه سابقه فعالیت در پروژه‌های صنعتی، مهندسی و صنایع پتروشیمی دارد. او سابقه مدیرعاملی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی را در کارنامه خود دارد و دارای مدرک دکترای مدیریت کسب‌وکار با گرایش نفت و گاز است.

محمدرضا نجفی نیز از مهر سال گذشته وارد هیئت‌مدیره باشگاه استقلال شد و سابقه همکاری با محمد شریعتمداری را در کارنامه دارد و در ترکیب جدید نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

با این ترکیب، هیئت‌مدیره باشگاه استقلال تنها یک چهره ورزشی آشنا یعنی علی تاجرنیا را در خود خواهد داشت و سایر اعضا از مجموعه مدیریتی و شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ مالک باشگاه وارد ساختار مدیریتی استقلال شده‌اند.

با این حال، مهم‌ترین موضوع پیش روی باشگاه استقلال، تعیین تکلیف مدیرعامل این باشگاه است؛ چرا که استقلال بیش از یک سال است که با سرپرست اداره می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است باشگاه استقلال به‌زودی مدیرعامل جدید خود را بشناسد و از میان یکی از اعضای کنونی باشگاه یا فردی که پیش از این سابقه فعالیت در استقلال داشته است، مدیرعامل جدید معرفی شود.