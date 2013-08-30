مخالف قطع همکاری با اسپانسر استقلال بودم/ مشکلات مالی دغدغه اصلی ماست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی صبح امروز جمعه ضمن بیان این مطلب به پیشنهادی که چندسال پیش برای حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان داده بود اشاره کرد و گفت: دو سال پیش پیشنهاد دادم که از مبلغ قرارداد بازیکنان یک درصد در صندوقی نگهداری شود تا در مواقع لازم در اختیار پیشکسوتان و قهرمانان قرار گیرد اما چون این پیشنهاد را امیر قلعه نوی داده بود کسی توجه نکرد.

وی در مورد لغو قرارداد باشگاه استقلال با شرکت تولیدی آل اشپورت گفت: در جلسه ای که برگزار کردیم من شخصا مخالف لغو این قرارداد بودم چرا که ما با مسئول این شرکت حرف زده بودیم و باید متعهد می ماندیم اما از قبل هم دنبال کیفیت بودیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد آخرین وضعیت این تیم نیز گفت: آنهایی که مرا می شناسند می دانند که تیم های قلعه نویی از چند هفته قبل از شروع لیگ دوران بدنسازی را پشت سرمی گذارد اما امسال به خاطر درگیر بودن با مسابقات تیم ملی این فرصت از ما گرفته شد. به همین خاطر بازیکنان استقلال از نظر بدنی و روحی در شرایط مطلوبی قرار ندارند و زود مصدوم می شوند. با این حال دغدغه اصلی ما مشکلات مالی است که هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه در تلاش هستند این مشکل را هر چه سریعتر حل کنند.