یک قصاب جای من داور دربی شد/ مشکل اصلی داوران فوتبالیست نبودن است!

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله موزون نخستین داور دربی که اولین بار در 16 فروردین سال 1347 این بازی را قضاوت کرد، بعد از ظهر یکشنبه در محل فدراسیون فوتبال حضور یافت و دیداری با مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون داشت. وی که سابقه قضاوت دو داربی و کمک داوری در یک دربی در کارنامهاش دارد در حاشیه این دیدار با سایت فدراسیون فوتبال گفتگویی را انجام داد که در آن به خاطرات گذشته و نظرش را درباره کنونی داوری و قضاوت در دربی اشاره کرد. این مصاحبه را در زیر میخوانید:
* دقیق یادتان میآید چطور برای نخستین دربی پایتخت از سوی فدراسیون وقت انتخاب شدید؟
- بله یادم میآید که به درخواست محمود بیاتی و امیر مسعود برومند برای قضاوت در داربی اول انتخاب شدم، البته انتخاب من به این سادگیها نبود و فدراسیون برای انتخاب داور این بازی حساس مته زیادی به خشخاش میگذاشت. یکی از مهمترین چالش های پیشرو فدراسیون برای انتخاب داور این بود که من بازیکن پیشین شاهین بودم و با توجه به اینکه شاهین یکی و دو سال پیش منحل شده و بازیکنانش تیم جدیدی به نام پرسپولیس تشکیل داده بودند، همه این باشگاه را به نام پدر پرسپولیس میشناختند. اما فدراسیون به من اعتماد کرد و با توجه به اینکه قبلا بازیکن فوتبال هم بودم، برای قضاوت در داربی انتخاب شدم. فکر کنم بازی با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.
* بازی را خوب قضاوت کردید؟
- بله، اگر به آرشیو کیهان ورزشی و دنیای ورزش مراجعه کنید، میبینید کارشناسان وقت از عملکرد من تمجید کرده بودند.
عبدالله موزون نخستین داور دربی پایتخت در کنار مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال
* پس چرا در دربی دوم جک تیلور از انگلستان قضاوت بازی را بر عهده گرفت؟
- این انتخاب فدراسیون بود و من هم آن زمان به آن احترام گذاشتند، چرا که جک تیلور انگلیسی در آن سالها بهترین داور جهان بود. اما این داور که شغل اصلیاش قصابی بود، به ایران آمد و در حالی که قرار بود من داور دابی باشم به جای من قضاوت را برعهده گرفت. اما نکته جالب این است که من در دربی دوم کمک داور تیلور بودم. بازی در پایان هم با نتیجه بدون گل به پایان رسید.
* دربی سوم را شما سوت زدید، درست است؟
- بله، پس از دربی دوم و حمایت رسانهها از داوران ایرانی، دربی سوم را به من دادند و این در حالی بود که همان زمان محمود بیاتی و دکتر برومند اعلام کردند که غیر از موزون کسی را برای قضاوت دربی قبول نداریم. من علاوه بر دربی استقلال و پرسپولیس، در آن زمان دربیهای زیادی را بین تیمهای شاهین - استقلال، استقلال - دارایی و بسیار از بازیهایی را که به یاد ندارم، را سوت زدم. در آرشیو کیهان ورزشی و دنیای ورزش موجود است که همیشه درباره من مینوشتند، موزون عالی و خوب است و حد متوسط ندارد.
* دربی سوم با چه نتیجهای به پایان رسید؟
- دربي سوم 13 مرداد سال 1348 برگزار شد كه استقلال موفق شد پرسپوليس را با نتيجه 3 بر يك شكست دهد.
شما امروزه داوران چه در فوتبال ایران و چه در فوتبال دیگر کشورها اشتباهات تاثیر گذاری دارند؟
- در اوایل مصاحبه اشاره کردم من بازیکن پیشین شاهین بودم، پس باید متوجه شده باشید که قبل از قضاوت، بنده فوتبالیست بودم. به نظرم یکی از مشکلات اصلی داوران این است که قبلا فوتبالیست نبودند. همیشه در قضاوتهایم سعی کردم بیطرف باشم اما به نظرم در حال حاضر مسائل مادی باعث شده تا فوتبال از آن حالت دوست داشتنی وضعیت دیگری پیدا کند.
به نظرم بازیکنان باید داور را قبول داشته باشند. زمانی که من سوت میزدند، میگفتند موزون خودش بازیکن بوده و بهتر میداند که ما چه میکشیم. من خودم بازیکن تیم ملی هم بودهام و قبل از آن در آبادان بازیکنانی مثل جاسمیان، دهداری و برمکی شاگردان من بودند.
میخواهم به یک نکته اشاره کنم و آن این است بارها مهاجمان را دیدهایم که در یکی دو متری دروازه خالی توپ را به بیرون میزند، این اتفاق ممکن است در داوری هم بیافتد چرا که اشتباهات داوری جزئی از بازی است.
* روز جمعه دربی تهران برگزار میشود، به نظر شما دربی در این روزها برگزار میشود با دربیهای زمان شما چه تفاوتی دارد؟
- آن زمان پولی نبود و همه با عشق بازی میکردند. همین مهدی محمدنبی خودش بازیکن شاهین بوده و میداند من چه میگویم. شما عقیده دارید هیجان این روزها بیشتر است؟ من با شما مخالفم. هیجان آن روزها بیشتر بود ولی پولی در کار نبود. در دنیایی که سنگینی سکه و لطافت عاطفه فشار میآورد، معلوم است بازیکنان کم کاری میکنند و داور هم اشتباه میکند. شما هیجان را فقط دربی میینید. من میخواهم به شما بگویم آن روزها همه بازیها شرایط داربی را داشت.
* درباره بازی جمعه چه نظری دارید؟
- من در حیطه داوری میخواهم صحبت کنم. برای داوران بازی روز جمعه آرزوی موفقیت میکنم و همچنین از تماشاگران میخواهم احترام داوران و بازیکنان را حفظ کنند. مطمئنا بهترین داوران برای این بازی انتخاب خواهند شد و ان شاءاله که شاهد بازی زیبا و جوانمردانه خواهیم بود.
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