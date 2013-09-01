به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حقیقت درباره آخرین وضعیت مهرداد پولادی اظهار داشت: دکتر منافی که پای مهرداد پولادی را جراحی کرده، در سفر خارج از کشور است. در این مدت پزشک جانشین او، پولادی را تحت نظر داشت که از وضعیت این بازیکن رضایت کامل دارد. دکتر، شنبه آینده پولادی را معاینه می‌کند و اگر اجازه پوشیدن کفش و دویدن صادر شود، آنگاه پولادی می‌تواند تمرینات میدانی مثل دویدن را آغاز کند، البته در این مدت او بی‌کار نبود و کار با وزنه داشته است.

وی افزود: پولادی تمریناتش را در کمپ تیم ملی زیر نظر بدنساز تیم ملی دنبال می‌کند و با توجه به اینکه ما هم صبح فردا کار با وزنه داریم به ما اعلام کرده است که برای این تمرین حضور پیدا خواهد کرد.

پزشک پرسپولیس همچنین در خصوص وضعیت حسین ماهینی یادآور شد: عضله ماهینی پاره نشده اما هنوز التهاب دارد و پس از رفع این التهاب می‌تواند به تمرینات گروهی برگردد. او در تمرین روز گذشته به صورت جداگانه کنار زمین دوید و برنامه فیزیوتراپی را امروز هم دنبال کردیم. این شرایط فردا هم ادامه دارد. روز سه‌شنبه شرایط او را بررسی می‌کنیم و امیدواریم با رفع التهاب بتواند به تمرینات برگردد ولی اظهارنظر قطعی را به پس از معاینه موکول کرده‌ایم.

حقیقت با اشاره به وضعیت غلامرضا رضایی هم به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: کشاله رضایی در جریان بازی دوستانه روز شنبه درد گرفت که پس از آن از ادامه بازی او جلوگیری شد. اقدامات اولیه مانند یخ درمانی را روی این بازیکن انجام دادیم و درمان‌های دیگر مثل فیزیوتراپی نیز در دست اقدام است.

پزشک پرسپولیس درباره وضعیت میلاد کمندانی که پس از ملحق شدن به تیم بیرامار در بازی دیروز دچار آسیب دیدگی شد، خاطرنشان کرد: آسیب دیدگی او از ناحیه مچ پا است. امیدواریم مشکل جدی نباشد. معاینات و درمان‌ها را دنبال می‌کنیم و وضعیت وی فردا دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس امروز تمرین نداشتند ولی آنها طبق برنامه علی دایی فردا دو جلسه تمرین می‌کنند. تمرین نوبت صبح فردا به کار با وزنه اختصاص دارد و تمرین نوبت بعدازظهر در زمین فوتبال به کار با توپ اختصاص دارد. سرخپوشان طی روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه هم روزانه یک جلسه تمرین میدانی خواهند داشت.