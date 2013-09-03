ثبت اعضای تیم فوتبال زیر 17 سال در فیفا/ دیدار با هامبورگ و بوخوم قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، داود پرهیزگار در خصوص ثبت نام اعضای کادر و بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان در فیفا برای حضور در جام جهانی زیر 17 سال 2013 امارات ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم زیر 17 سال در حال طی کردن آخرین مراحل آماده‌سازی است و در 45 روز باقی مانده به جام جهانی برنامه زمان‌بندی شده‌ای برای تمرینات و اردوهای داخلی و خارجی داریم.

وی با اشاره به اینکه تیم زیر 17 سال در حال حاضر اردویی در کمپ تیم‌های ملی برگزار و در هتل المپیک اسکان دارد، افزود: اردوی بعدی ما هم در تهران است زیرا برای بازی تدارکاتی با بلاروس در تهران برنامه‌ریزی کرده بودیم. قرار بود بلاروس طی روزهای 31 شهریور و دوم مهرماه در تهران با نوجوانان بازی کند که البته بحث اردوی آلمان مطرح شد.

سرپرست تیم فوتبال زیر 17 سال ایران ادامه داد: از بلاروسی‌‎ها درخواست کردیم اگر می‌توانند بین روزهای 16 تا 28 شهریور به تهران بیایند تا دو بازی دوستانه انجام دهیم که منتظر کمی زودتر و در تاریخ 17 تا 27 شهریور به ایران بیایند تا این بازی‌های دوستانه را انجام دهیم.

وی درباره حریفان دوستانه ایران در آلمان هم تاکید کرد: اردوی آلمان می‌تواند برای تیم فوتبال نوجوانان بسیار مفید باشد زیرا مقابل اتریش بازی داریم و بازی با تیم‌های درجه اول آلمانی می‌تواند بازیکنان را با سبک بازی اروپایی آشنا کند. مهدی مهدوی‌‌کیا در تدارک این اردو تلاش بسیاری کرده و فدراسیون فوتبال هم برای توجه به تیم نوجوانان همکاری لازم را داشت.

پرهیزگار خاطرنشان کرد: با تیم‌های بزرگی مانند هامبورگ، مونشن گلادباخ، بوخوم، و حتی بورسیادورتموند مذاکراتی انجام شده و قرار است با تیم‌های جوانان و امید این باشگاهها بازی کنیم. البته فعلا بوخوم و هامبورگ اعلام آمادگی کرده‌اند و منتظر دیگر تیم‌ها هم هستیم. اگر به آلمان برویم می‌خواهیم 5 تا 6 بازی تدارکاتی برگزار کنیم. اگر این اردو نهایی شود، از 30 شهریور تا 10 مهر تیم ملی به آلمان خواهد رفت.

وی با اشاره به اینکه تیم زیر 17 سال در مورد گروه ایران جام جهانی هم تاکید کرد: شاید به علت حضور کانادا در گروه ایران، یا به یک تیم آفریقایی روبرو نشدیم، برخی می‌گویند کار راحتی داریم اما اصلا اینگونه نیست زیرا همه تیم‌ها از رقابتهای مقدماتی بسیار سنگین به جام جهانی آمده‌اند و هیچ گروهی آسان نیست.

سرپرست تیم فوتبال زیر 17 سال ایران یادآور شد: ‌کادرفنی فیلم بازی‌های حریفان را خواسته و در حال پیگیری بدست آوردن فیلم‌های بازی آنها هستیم، مهدی مهدوی‌کیا هم در آلمان است و در حال تلاش و رایزنی است تا فیلم بازی‌های اتریش را بدست بیاورد. اگر بتوانیم فیلم بازی‌های کانادا و اتریش را هم بگیریم، در شناخت حریفان به ما کمک شایانی می‌کند.

وی درباره اعزام تیم زیر 17 سال به جام جهانی گفت: یک کارگروه در فدراسیون برای تیم زیر 17 سال تشکیل شده که زیر نظر دبیرکل فدراسیون است. چند روز پیش نشستی مشترک داشتیم و همه مسایل را به دقت پیگیری کردیم.

پرهیزگار در پایان گفت: مراحل ثبت نام کادرفنی و بازیکنان در جام جهانی توسط کمیته بین‌الملل فدراسیون انجام شده و 35 بازیکن بر اساس قوانین فیفا رجیستر شده‌اند که از بین آنها 21 بازیکن به جام جهانی خواهد رفت. ایران در هتل کونتینانتال اسکان پیدا می‌کند و همه چیز حتی اتاق‌های کادر و بازیکنان مشخص شده است. فدراسیون برنامه‌ریزی خوبی برای اعزام تیم نوجوانان به امارات دارد. حضور تیم ملی ایران در دبی یک شانس خوب بود که نصیب ما شد چرا که در دوبی از حمایت ایرانیان ساکن در دبی بهره‌مند خواهیم شد.

